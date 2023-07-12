Поддержка Украины будет продолжаться: Байден озвучил итоги саммита НАТО

Запад будет предоставлять нам ресурсы для противодействия любой агрессии.

В долгосрочной перспективе партнеры будут помогать обеспечивать безопасность Украины. Для этого они приняли соответствующую декларацию.

Об этом президент США Джо Байден заявил во время выступления на саммите НАТО, передает телеканал FREEДОМ.

Предусмотрены долгосрочные обязательства

По его словам, сегодня, 12 июля, представители "Большой Семерки" поддержали декларацию, в которой говорится, что поддержка Украины будет продолжаться и в будущем.

"Наши страны и страны, которые захотят присоединиться, будут определять долгосрочные обязательства безопасности Украины. Мы будем помогать Украине строить пограничную оборону на земле, в воздухе и море", – акцентировал Джо Байден.

Да, нам продолжат предоставлять ресурсы, необходимые для того, чтобы отразить любую агрессию. По мнению главы США, это весомый вклад в укрепление безопасности.

Напомним, ранее посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что очень трудно согласовать сроки вступления Украины в Альянс, пока страна все еще находится в состоянии войны. Она подчеркнула, что украинцы добились значительного прогресса в ряде демократических реформ и реформ сектора безопасности, однако предстоит еще немало работать в этом направлении.

Украина уже сделала позитивные шаги, которые привели к согласию НАТО упростить процесс вступления, устранив ключевое препятствие для Украины – План действий по членству.

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