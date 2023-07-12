Володимир Дантес вперше розповів, кому присвячена пісня "Девочка Оля"

У цієї композиції драматична історія з хеппі ендом.
Співак та шоумен Володимир Дантес вперше розповів, кому присвячений його знаменитий хіт "Девочка Оля", який він 14 липня випустить українською.
За словами виконавця, у цієї пісні драматична історія, втім зі щасливим кінцем. Дантес поділився, що автор цієї композиції Юрій Мельник був закоханий в дівчину на ім'я Оля. Вони певний час зустрічалися, але згодом розійшлися:
"Автор пісні Юрій Мельник жив в невеличкому місті і був закоханий в одну дівчину, яку звали Оля. Вони зустрічалися, потім розійшлися. Він написав їй цю пісню, потім співав. Нічого не клеїлося. Але потім вона почула цю пісню на "Фабриці зірок" по ТБ. І вони одружилися, у них є діти. Ось так одна пісня змінила історію Юри і Олі і дала життя дитині", - розповів Дантес.
Нагадаємо, раніше Володимир Дантес пригадав, що передувало його виконанню пісні "Девочка Оля" вперше на "Фабриці зірок". За словами артиста, він тоді дуже переживав через те, що може залишити талант-шоу, на студії йому було дуже зле. Він записав трек лише один раз, після чого його забрали до лікарні.
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