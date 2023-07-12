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Володимир Дантес вперше розповів, кому присвячена пісня "Девочка Оля"

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1010
Час на прочитання
2 хв
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Володимир Дантес вперше розповів, кому присвячена пісня "Девочка Оля"

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

У цієї композиції драматична історія з хеппі ендом.

Співак та шоумен Володимир Дантес вперше розповів, кому присвячений його знаменитий хіт "Девочка Оля", який він 14 липня випустить українською.

За словами виконавця, у цієї пісні драматична історія, втім зі щасливим кінцем. Дантес поділився, що автор цієї композиції Юрій Мельник був закоханий в дівчину на ім'я Оля. Вони певний час зустрічалися, але згодом розійшлися:

"Автор пісні Юрій Мельник жив в невеличкому місті і був закоханий в одну дівчину, яку звали Оля. Вони зустрічалися, потім розійшлися. Він написав їй цю пісню, потім співав. Нічого не клеїлося. Але потім вона почула цю пісню на "Фабриці зірок" по ТБ. І вони одружилися, у них є діти. Ось так одна пісня змінила історію Юри і Олі і дала життя дитині", - розповів Дантес.

Володимир Дантес / © instagram.com/vladimirdantes
Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес пригадав, що передувало його виконанню пісні "Девочка Оля" вперше на "Фабриці зірок". За словами артиста, він тоді дуже переживав через те, що може залишити талант-шоу, на студії йому було дуже зле. Він записав трек лише один раз, після чого його забрали до лікарні.

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Дата публікації
Перегляди
1010
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