Американский актер и музыкант Джонни Депп собрался за гонорар приехать в страну-агрессор Россию.

По крайней мере, так утверждают российские пропагандисты. Поездка звезды Голливуда в Россию запланирована на осень. Музыкант якобы согласился выпустить общий трек с российской группой "ЯМОРЕ" за 370 тысяч долларов. Пропагандисты утверждают, что переговоры с Деппом велись с 2020 года, и наконец они пришли к согласию.

"Все эти годы мы общались в духе: "Как жизнь?". В 2020 году у нас появилась идея записать общую песню. Мы забросили эту идею менеджменту Деппа. В течение двух лет велись переговоры. Все усложнялось тем, что Депп судился с Эмбер. Год назад после победы в суде мне написали, что он готов приехать”, — утверждают музыканты российской группы.

Джонни Депп / Фото: Associated Press

Также пропагандисты заявляют, что Деппа ждет экскурсия по России. За это он даже согласился на меньший гонорар, хотя поначалу ему планировали заплатить больше денег.

Однако действительно ли это, или россияне используют имя Джонни Деппа для своей пропаганды, сложно пока проверить. Американский актер пока не давал никаких комментариев по поводу поездки в РФ. В России Депп был в 2018 году, когда выступал с группой Hollywood Vampires.

Джонни Депп / Фото: Getty Images

Также известно, что актер поддерживает Украину, на которую враждебно напала страна-агрессор Россия. Недавно на концерте группы Hollywood Vampires на экране транслировались кадры войны и украинский флаг.

Кроме этого, Джонни Депп в 2014 году поддержал Революцию достоинства в Украине, а в 2016 году выступал с требованием освободить украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова, которого заточила Россия.

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