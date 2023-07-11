Джонні Депп за гонорар зібрався їхати до Росії – росЗМП

Американський актор та музикант Джонні Депп зібрався за гонорар приїхати до країни-агресорки Росії.

Принаймні так стверджують російські пропагандисти. Поїздка зірки Голлівуду до РФ запланована на осінь. Музикант нібито погодився випустити спільний трек із російським гуртом "ЯМОРЕ" за 370 тисяч доларів. Пропагандисти стверджують, що перемовини з Деппом велися від 2020 року, і нарешті вони дійшли згоди.

"Всі ці роки ми спілкувалися в дусі: "Як життя?". 2020 року у нас з'явилася ідея записати спільну пісню. Ми закинули цю ідею менеджменту Деппа. Протягом двох років велися перемовини. Все ускладнювалося тим, що Депп судився з Ембер. Рік тому, після перемоги в суді, мені написали, що він готовий приїхати​", - стверджують музиканти російського гурту.

Джонні Депп / Фото: Associated Press

Також пропагандисти заявляють, що на Деппа чекає екскурсія Росією. За це він навіть погодився на менший гонорар, хоча спочатку йому планували заплатити більше грошей.

Однак, чи це дійсно так, чи росіяни використовують ім'я Джонні Деппа задля своєї пропаганди, складно поки що перевірити. Американський актор наразі не давав жодних коментарів щодо поїздки до РФ. У Росії Депп був 2018 року, коли виступав з гуртом Hollywood Vampires.

Джонні Депп / Фото: Getty Images

Також відомо, що актор підтримує Україну, на яку вороже напала країна-агресорка Росія. Нещодавно на концерті гурту Hollywood Vampires на екрані транслювали кадри війни та український прапор.

Окрім цього, Джонні Депп 2014 року підтримав Революцію гідності в Україні, а 2016 року виступав із вимогою звільнити українського політв'язня, режисера Олега Сенцова, якого ув'язнила Росія.

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