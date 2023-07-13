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У НАТО розробили плани оборони у разі нападу Росії – Столтенберг

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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У НАТО розробили плани оборони у разі нападу Росії – Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував, що майбутні рішення на саміті у Вільнюсі наблизять Україну до Альянсу / Фото: Associated Press

Опис так званої оборонної стратегії зайняв 400 сторінок.

Країни НАТО розробили плани оборони у разі нападу Росії. Вони є найобширнішими після завершення Холодної війни. 

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє BILD.

Що відомо про плани

Передовсім йдеться про те, що верховний головнокомандувач НАТО в Європі в разі виникнення загрози може ухвалювати частину рішень без консультацій зі структурами Альянсу. Крім того, сили підвищеної бойової готовності в Європі збільшать до 300 тисяч солдатів та офіцерів. Також країни "східного флангу" підтримають бойові групи союзників по альянсу:

  • німецькі солдати захистять Литву,
  • канадські – Латвію,
  • британці – Естонію,
  • американці – Польщу.

Столтенберг додав, що обговорюється створення другого штабу сухопутних сил НАТО у Вісбадені. Як відомо, що перший розташований в Ізмірі.

Найважливішим логістичним вузлом стане Німеччина. Щобільше, буде вжито додаткових заходів забезпечення захисту трубопроводів та інших комунікацій від можливих російських диверсій.

Зауважується, що інвестиції членів альянсу в оборону мають становити не менше 2% від ВВП країни.

"НАТО займеться розширенням підрозділів з важким озброєнням, здатних витримати запеклі бої, а також посилити системи ППО, збільшити запаси далекобійної артилерії та ракет", – резюмував глава Північноаьлантичного альянсу.

Нагадаємо, 12 червня у Вільнюсі завершився саміт НАТО. Країни ухвалили декларацію про допомогу Україні та скасували для неї ПДЧ. За словами українського президента Володимира Зеленського, наша делегація везе з собою абсолютно нові гарантії безпеки.

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Дата публікації
Перегляди
178
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