Ллойд Остін розповів, коли Україна вступить до НАТО 

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що "не сумнівається" у тому, що Україна вступить до НАТО. Втім, станеться це тоді, коли війна з Росією закінчиться.

Про це очільник Пентагону заявив в інтерв'ю CNN у Вільнюсі після саміту Альянсу.

"Ми чули, що майже кожна країна в залі говорила про це", - сказав Остін.

Втім, за його словами, "ще належить проробити роботу" з приведення української техніки та підготовки у відповідність до стандартів НАТО.

Хоча "ми робимо цю роботу зараз, поки вони ведуть цю війну, потрібно буде зробити ще більше, щоб забезпечити їхній повний набір можливостей", сказав Остін.

Саміт НАТО: заяви Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки саміту НАТО у Вільнюсі. Зокрема, глава держави наголосив на значному успіху щодо членства в НАТО. Крім того, з його слів, Україна координує з "Великою сімкою" структуру гарантій.

Також Зеленський розповів, коли Україна стане членом НАТО. Зеленський наголосив: Київ розуміє, що не зможе стати наступним членом Північноатлантичного союзу, доки в Україні триває війна з агресоркою Росією.

Президент Зеленський закликав країни НАТО приєднатись до пакету гарантій безпеки для України. За його словами, Рада Україна – НАТО повинна стати інструментом інтеграції, а не просто партнерства.

Втім, після першого дня саміту 11 липня Володимир Зеленський розкритикував Альянс за нерішучість щодо України. Глава держави заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі обговорюються формулювання без України.

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