Зеленський підбив підсумки саміту НАТО у Вільнюсі – подробиці

Президент наголосив на дуже значному успіху для України.
Президент України Володимир Зеленський під час підбивання підсумків перебування у Вільнюсі наголосив на значному успіху щодо членства у НАТО.
Про це йшлося 12 липня під час виступу Зеленського на Раді Україна-НАТО, передає кореспондент в ефірі FREEДOM.
"Підсумок нашого перебування у Вільнюсі – це дуже значний успіх для України. І я дуже вдячний усім країнам-членам НАТО за практичні кроки, за підтримку, за новий імпульс у зміцненні наших відносин", – зазначив Зеленський.
За його словами, Україна координує з "Великою Сімкою" структуру гарантій. А наша делегація везе з собою абсолютно нові гарантії безпеки.
"Вони стали можливими завдяки вашим зусиллям, за які я хочу подякувати вам (президенту США Джо Байдену, - ред. ), Литві та панові Столтенбергу", – наголосив український президент.
Нагадаємо, 12 липня на тлі саміту НАТО Володимир Зеленський також підкреслив, що Рада Україна-Альянс повинна стати інструментом інтеграції, а не просто партнерства.
Раніше очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін розуміє занепокоєння України через відсутність графіків вступу до НАТО, однак щодо членства, тут мають бути виконані умови.
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