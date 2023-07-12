Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський підбив підсумки саміту НАТО у Вільнюсі – подробиці

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
1693
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський підбив підсумки саміту НАТО у Вільнюсі – подробиці

Зеленський підбив підсумки саміту НАТО у Вільнюсі / Фото: Офіс президента України

Президент наголосив на дуже значному успіху для України.

Президент України Володимир Зеленський під час підбивання підсумків перебування у Вільнюсі наголосив на значному успіху щодо членства у НАТО.

Про це йшлося 12 липня під час виступу Зеленського на Раді Україна-НАТО, передає кореспондент в ефірі FREEДOM.

"Підсумок нашого перебування у Вільнюсі – це дуже значний успіх для України. І я дуже вдячний усім країнам-членам НАТО за практичні кроки, за підтримку, за новий імпульс у зміцненні наших відносин", – зазначив Зеленський.

За його словами, Україна координує з "Великою Сімкою" структуру гарантій. А наша делегація везе з собою абсолютно нові гарантії безпеки.

"Вони стали можливими завдяки вашим зусиллям, за які я хочу подякувати вам (президенту США Джо Байдену, - ред. ), Литві та панові Столтенбергу", – наголосив український президент.

Нагадаємо, 12 липня на тлі саміту НАТО Володимир Зеленський також підкреслив, що Рада Україна-Альянс повинна стати інструментом інтеграції, а не просто партнерства. 

Раніше очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін розуміє занепокоєння України через відсутність графіків вступу до НАТО, однак щодо членства, тут мають бути виконані умови.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1693
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація