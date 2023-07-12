Зеленский подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе – подробности

Президент отметил очень значительный успех для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский во время подведения итогов пребывания в Вильнюсе отметил значительный успех членства в НАТО.

Об этом шла речь 12 июля во время выступления Зеленского на Совете Украина-НАТО, передает корреспондент в эфире FREEДOM.

"Итог нашего пребывания в Вильнюсе – это очень значительный успех для Украины. И я очень благодарен всем странам-членам НАТО за практические шаги, за поддержку, за новый импульс в укреплении наших отношений", – отметил Зеленский.

По его словам, Украина координирует с "Большой Семкой" структуру гарантий. А наша делегация увозит с собой совершенно новые гарантии безопасности.

"Они стали возможны благодаря вашим усилиям, за которые я хочу поблагодарить вас (президента США Джо Байдена, — ред. ), Литве и господину Столтенбергу", — подчеркнул украинский президент.

Напомним, 12 июля на фоне саммита НАТО Владимир Зеленский также подчеркнул, что Совет Украина-Альянс должен стать инструментом интеграции, а не просто партнерства.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин понимает обеспокоенность Украины из-за отсутствия графиков вступления в НАТО, однако относительно членства здесь должны быть выполнены условия.

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