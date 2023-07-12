Зеленський розповів, коли Україна стане членом НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що окремі країни бояться говорити про членство України в НАТО, адже цього необхідні відповідні умови.

Про це глава держави заявив у Вільнюсі під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Зеленський наголосив: Київ розуміє, що не зможе стати наступним членом Північноатлантичного союзу доки в Україні триває війни з агресоркою Росією.

"Ми адекватні люди, ми розуміємо, що дехто дійсно боїться говорити про наше членство зараз, ніхто не хоче Світової війни. Це зрозуміло й логічно... Україна розуміє, що не може бути членом НАТО поки йде війна. Ми з багатьма сьогодні зустрічалися, Україна буде членом НАТО, коли дійсно відповідні будуть умови. Я розумію під цим, що тоді, коли буде безпечно на нашій землі", - заявив президент України.

Зустріч Зеленського і Столтенберга

У середу, 12 липня, у литовському Вільнюсі Зеленський зустрівся на саміті в Вільнюсі з генсеком НАТО Столтенбергом. Зустріч була організована для обговорення співпраці між Україною та НАТО, а також актуальних питань безпеки в регіоні.

Після зустрічі на брифінгу Зеленський висловився про гарантії від G7 для України. За його словами, вони будуть важливим і конкретним успіхом для країни.

Крім того, Зеленський заінтригував заявою щодо нової військової підтримки Заходу. Глава держави каже, що Україна вже розпочала необхідні зустрічі і навіть має домовленості. Втім, про що саме йдеться, він не повідомив.

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