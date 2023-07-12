Надія Мейхер без спіднього засвітила апетитний бюст у літньому сарафані

Екс"ВІА Гра", співачка та акторка Надія Мейхер розбурхала уяву шанувальників новими пікантними кадрами.

На сторінці в Instagram знаменитість розмістила декілька кадрів, які були зроблені в рамках рекламної кампанії нової колекції її власного бренду одягу. На знімках Мейхер в романтичному образі постає у літньому легкому сарафані.

У вбранні зірка позує без спіднього, а приспущена бретелька сарафану трохи оголила апетитний бюст знаменитості.

Надія Мейхер / Фото: instagram.com/nadyameiher

Своєю чергою, шанувальники наробили компліментів кумирці і висловили захоплення її красою: "Ні, так рекламну знімати неможна", "ви прекрасна жінка", "сексі, але дивишся геть не на одяг", "яка ж ви сексі".

Надія Мейхер / Фото: instagram.com/nadyameiher

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни було невідомо, де перебуває Надія Мейхер. Втім днями фотографиня, яка знімала рекламну кампанію для артистки розсекретила, що вона перебуває за кордоном. Знаменитість розташувалася в Італії.

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