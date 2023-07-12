Надежда Мейхер без белья засветила аппетитный бюст в летнем сарафане

Экс-"ВИА Гра", певица и актриса Надежда Мейхер взбудоражила воображение поклонников новыми пикантными кадрами.

На странице в Instagram знаменитость разместила несколько кадров, сделанных в рамках рекламной кампании новой коллекции ее собственного бренда одежды. На снимках Мейхер в романтическом образе предстает в летнем легком сарафане.

В наряде звезда позирует без нижнего белья, а приспущенная бретелька сарафана немного обнажила аппетитный бюст знаменитости.

Надежда Мейхер / Фото: instagram.com/nadyameiher

В свою очередь, поклонники наделали комплиментов кумиру и выразили восхищение ее красотой: "Нет, так рекламную снимать нельзя", "вы прекрасная женщина", "секси, но смотришь совсем не на одежду", "какая же вы секси".

Надежда Мейхер / Фото: instagram.com/nadyameiher

Напомним, с началом полномасштабной войны было неизвестно, где находится Надежда Мейхер. Впрочем, на днях фотограф, которая снимала рекламную кампанию для артистки, рассекретила, что она находится за границей. Знаменитость расположилась в Италии.

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