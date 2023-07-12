Зеленский рассказал, когда Украина станет членом НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что отдельные страны боятся говорить о членстве Украины в НАТО, ведь для этого необходимы соответствующие условия.

Об этом глава государства заявил в Вильнюсе во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский подчеркнул: Киев понимает, что не сможет стать следующим членом Североатлантического союза, пока в Украине продолжаются войны с агрессорской Россией.

"Мы адекватные люди, мы понимаем, что некоторые действительно боятся говорить о нашем членстве сейчас, никто не хочет Мировой войны. Это понятно и логично... Украина понимает, что не может быть членом НАТО пока идет война. Мы со многими сегодня встречались, Украина будет членом НАТО, когда действительно будут соответствующие условия. Я понимаю под этим, что тогда, когда будет безопасно на нашей земле", — заявил президент Украины.

Встреча Зеленского и Столтенберга

В среду, 12 июля, в литовском Вильнюсе Зеленский встретился на саммите в Вильнюсе с генсеком НАТО Столтенбергом. Встреча была организована для обсуждения сотрудничества между Украиной и НАТО, а также актуальных вопросов безопасности в регионе.

После встречи на брифинге Зеленский высказался о гарантиях от G7 для Украины. По его словам, они будут являться важным и конкретным успехом для страны.

Кроме того, Зеленский заинтриговал заявлением о новой военной поддержке Запада. Глава государства говорит, что Украина уже начала необходимые встречи и даже имеет договоренности. Впрочем, о чем идет речь, он не сообщил.

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