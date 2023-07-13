Хлопець шокував хвостом на спині: його називають божеством (фото)

Також через хвіст з нього знущаються.

В Індії підлітку із 60-сантиметровим хвостом поклоняються як "богу-мавпі".

Про це пише dailystar.co.uk.

14-річного Суреша порівнюють з індуїстським богом Шрі Хануманом. Хануман - один із головних персонажів індуїстського епосу "Рамаяна".

Хлопчик має химерний пучок чорного волосся, що росте з його спини як хвіст від дитинства. Його заплітають у косу.

Хлопець із хвостом / Фото: Rare Shot News

Деякі лікарі припускають, що хвіст Суреша є результатом рідкісного генетичного захворювання, хоча інша думка полягає в тому, що це пов'язано з нестачею поживних речовин під час вагітності його матері.

За словами його старшого брата, їхній батько намагався відрізати хвоста, коли Сурешу було п'ять років. У результаті дитина захворіла.

Довжина хвоста 60 см / Фото: Rare Shot News

Попри те, що деякі з його приголомшених сусідів шанували Суреша як бога, інші глузували з нього. У результаті підліток тепер відчайдушно намагається позбутися свого хвоста, хоча, на жаль, схоже, що лікарі не зможуть йому допомогти.

Суреш каже, що пучок волосся впливає на його життя. Це дратує його, впливаючи на його сон та одяг, який він може носити. Йому також боляче, коли він сідає чи встає, і він каже, що йому важко зосередитися на навчанні.

Суреш / Фото: Rare Shot News

Нагадаємо, в Австралії на пляжі виявили рештки загадкової істоти, яка схожа на русалку. Знахідка неабияк налякала жінку.

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