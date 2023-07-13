Парень шокировал хвостом на спине: его называют божеством (фото)

Также из-за хвоста над ним издеваются.
В Индии подростку с 60-сантиметровым хвостом поклоняются как "богу-обезьяне".
Об этом пишет dailystar.co.uk.
14-летнего Суреша сравнивают с индуистским богом Шри Хануманом. Хануман – один из главных персонажей индуистского эпоса "Рамаяна".
Мальчик имеет причудливый пучок черных волос, растущий с его спины как хвост с детства. Его заплетают в косу.
Некоторые врачи предполагают, что хвост Суреша является результатом редкого генетического заболевания, хотя другое мнение состоит в том, что это связано с нехваткой питательных веществ во время беременности матери.
По словам его старшего брата, их отец пытался отрезать хвост, когда Сурешу было пять лет. В результате ребенок заболел.
Несмотря на то, что некоторые из его ошеломленных соседей уважали Суреша как бога, другие смеялись над ним. В результате подросток теперь отчаянно пытается избавиться от своего хвоста, хотя, к сожалению, похоже, что врачи не смогут помочь ему.
Суреш говорит, что пучок волос влияет на его жизнь. Это раздражает его, влияя на его сон и одежду, которую он может носить. Ему также больно, когда он садится или встает, и говорит, что ему трудно сосредоточиться на учебе.
Напомним, в Австралии на пляже обнаружили останки загадочного существа, похожего на русалку. Находка изрядно испугала женщину.
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