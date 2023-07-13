Пьяная обезьяна распивала алкоголь с людьми: за три месяца она напала на 4000 человек

После выпивки животное становилось агрессивным.
В Непале пьяная обезьяна за три месяца напала на 4000 тысяч человек.
Об этом пишет kathmandupost.com.
Сообщается, что агрессивный примат ходил в магазины и распивал алкоголь с местными жителями. Животное становилось злым и кусало детей после слишком большого количества выпивки.
Несколько пациентов, в том числе 9-летний мальчик, прошли лечение в больнице тропических и инфекционных заболеваний Сукрарадж (STIDH) в Катманду, Непал после резкого увеличения количества укусов обезьян в регионе.
Согласно данным STIDH, укусы обезьян являются вторыми по распространенности укусами животных в Непале после укусов собак.
Записи за последние 14 лет показывают, что пик укусов обезьян в стране обычно приходится на июль и август. Многие укусы происходят вне храмов, которые обезьяны называют своим домом, таких как буддийский храм Сваямбунатх.
Сами по себе раны неприятны, но есть и другой фактор риска – врачи опасаются, что некоторые обезьяны могут быть заражены бешенством.
До сих пор в стране не было зарегистрировано ни одного случая бешенства от обезьян, но количество случаев укусов обезьян растет, и ученые озабочены потенциальными последствиями для здоровья жертв, с которыми они могут столкнуться в будущем.
В исследовании, проведенном в одном из храмов и опубликованном в журнале Emerging Infectious Disease, изучались вирусы, переносимые обитающими там обезьянами в попытке выявить любые зоонозные заболевания — состояния, которые могут передаваться от животных к человеку.
Исследователи обнаружили, что многие обезьяны были заражены несколькими заболеваниями, некоторые из которых могут представлять угрозу для жизни человека, если они передаются от вида к виду.
Насколько распространены эти специфические заболевания, пока неизвестно. Но другое исследование, опубликованное в Journal of Travel Medicine в 2016 году, выявило вирус бешенства у мертвой обезьяны в муниципалитете Шимла, Индия, а это означает, что принимать способны заразиться и потенциально передать болезнь. Биологи предположили, что обезьяна заразилась от собаки.
Напомним, в Австралии на пляже обнаружили останки загадочного существа, похожего на русалку. Находка изрядно испугала женщину.
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