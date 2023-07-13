Пьяная обезьяна распивала алкоголь с людьми: за три месяца она напала на 4000 человек

В Непале пьяная обезьяна за три месяца напала на 4000 тысяч человек.

Об этом пишет kathmandupost.com.

Сообщается, что агрессивный примат ходил в магазины и распивал алкоголь с местными жителями. Животное становилось злым и кусало детей после слишком большого количества выпивки.

Несколько пациентов, в том числе 9-летний мальчик, прошли лечение в больнице тропических и инфекционных заболеваний Сукрарадж (STIDH) в Катманду, Непал после резкого увеличения количества укусов обезьян в регионе.

В Непале пьяная обезьяна нападает на людей / Фото: Getty Images

Согласно данным STIDH, укусы обезьян являются вторыми по распространенности укусами животных в Непале после укусов собак.

Записи за последние 14 лет показывают, что пик укусов обезьян в стране обычно приходится на июль и август. Многие укусы происходят вне храмов, которые обезьяны называют своим домом, таких как буддийский храм Сваямбунатх.

Сами по себе раны неприятны, но есть и другой фактор риска – врачи опасаются, что некоторые обезьяны могут быть заражены бешенством.

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До сих пор в стране не было зарегистрировано ни одного случая бешенства от обезьян, но количество случаев укусов обезьян растет, и ученые озабочены потенциальными последствиями для здоровья жертв, с которыми они могут столкнуться в будущем.

В исследовании, проведенном в одном из храмов и опубликованном в журнале Emerging Infectious Disease, изучались вирусы, переносимые обитающими там обезьянами в попытке выявить любые зоонозные заболевания — состояния, которые могут передаваться от животных к человеку.

Исследователи обнаружили, что многие обезьяны были заражены несколькими заболеваниями, некоторые из которых могут представлять угрозу для жизни человека, если они передаются от вида к виду.

Насколько распространены эти специфические заболевания, пока неизвестно. Но другое исследование, опубликованное в Journal of Travel Medicine в 2016 году, выявило вирус бешенства у мертвой обезьяны в муниципалитете Шимла, Индия, а это означает, что принимать способны заразиться и потенциально передать болезнь. Биологи предположили, что обезьяна заразилась от собаки.

Напомним, в Австралии на пляже обнаружили останки загадочного существа, похожего на русалку. Находка изрядно испугала женщину.

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