Синоптики предупредили о грозах и граде в Украине: прогноз погоды на 14 июля

В пятницу, 14 июля, в Украине станет немного прохладнее. Впрочем, страну охватят дожди, грозы и град.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах облачно с прояснениями. Ночью кратковременные дожди с грозами прогнозируется в северо-западной части. Днем в северных, Полтавской и Харьковской областях — дожди. На Левобережье в отдельных районах будет град. Днем в Украине, кроме запада, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять 14-19° тепла. Днем в Украине столбики термометров покажут 20-25 градусов выше нуля. В Закарпатье и юге Украины воздух прогреется до +26-31°.

Погода в Киеве

В Киевской области на 14 июля будет дождь и ночью, и днем. Синоптики прогнозируют грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Днем во время грозы порывы — до 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности.

Температура воздуха в Киеве ночью составит +17-19 °, а днем — только 21-23 ° тепла. В Киевской области ночью столбики термометров покажут 14-19° тепла, днем – 20-25° выше нуля.

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 14 июля. / Фото: Укргидрометцентр

Штормовое предупреждение

В пятницу, 14 июля, в Украине ухудшится погода. Страну охватят сильные грозы. Местами – град и штормовой ветер.

"Ночью в северо-западной части, а днем в северных, Полтавской и Харьковской областях — сильные дожди. Днем в Украине кроме западных областей порывы ветра 15-20 м/с. На Левобережье у отдельных районов град", — говорится в сообщении. синоптиков.

В Украине 14 июля объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий.

Как сообщалось, украинские синоптики рассказали, какой в Украине будет погода в июле. Средняя лунная температура воздуха будет составлять от +19 ° до +25 °. В Карпатах будет немного прохладнее – от 13-18° выше нуля.

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