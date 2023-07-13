День Берегини – история этого дня, традиции и приметы

15 июля отмечается древний славянский праздник — День Берегини, который имеет особые традиции. В этот день наши предки совершали специальные обряды для привлечения семейного счастья и здоровья. Читайте о традициях ко Дню Берегини в материале ТСН.ua.

Святая Берегиня – кем она была

Берегиня в древнеславянской мифологии считалась самой загадочной богиней. Она символизирует два начала – мужского и женского, водного и земного, природы и человека. Согласно легенде Берегиню всегда сопровождали всадники яркого цвета, являвшиеся символом солнца.

Крестьяне обращались в Берегин, если требовалась помощь в сельскохозяйственных делах. А в период созревания хлебов ее просили сохранить урожай и посевы. Также она помогала рыбакам, наделяла травы и растения лекарственными свойствами, защищала от болезней домашний скот.

Древние славяне верили, что Берегиня является защитницей домашнего и семейного очага, поэтому ее просили уберечь всех членов семьи и защитить жилье от нечисти, болезней или бед.

Традиции и обряды этого дня

В честь Берегини наши предки 15 июля сажали во дворе березку, ведь именно с этим деревом ассоциировали богиню. А если такой возможности не было, просто шли в лес, искали это дерево и старались обнять его и постоять несколько минут. Так оберегали себя от болезней.

Также верили, если влюбленные парень и девушка признаются в этот день в чувствах друг к другу, значит, они вовек будут вместе. 15 июля часто играли свадьбы, ведь существовало поверье, что тогда вся семейная жизнь будет полна романтических чувств. Берегиня помогала и беременным женщинам. Им для скорых родов нужно было подержать под кроватью 15 июля ветки березки.

Особенно сильно День Берегини чтили женщины. Они часто просили богиню, чтобы она послала им успех в романтических делах, помогла обрести хорошего жениха, сохранить семейное счастье на долгие годы.

Существовали и особые магические ритуалы, которые выполняли наши предки для привлечения благополучия и здоровья.

Обряд для привлечения здоровья

15 июля нужно было проснуться на рассвете, взять новую белую простыню и пойти к местному водоему. Чтобы ритуал был действенным, там в это время никто не должен купаться. Потом нужно было зайти в воду, трижды окунуться с головой и произнести: "Святая Берегиня, в твои воды я ныряю и от всех болезней избавляюсь. На глубоком дне они осядут, с густыми водорослями переплетутся, а ко мне вовек не вернутся". На берегу человек обязательно обтирался простыней. Ночью его нужно было застелить на кровать и так лечь спать.

Обряд для семейного счастья

Для этого ритуала брали новое вышитое полотенце, которое рано утром в День Берегини выносили на улицу и клали на траву. Очень важно, чтобы она еще была мокрой от росы.

Полотенце оставляли на полчаса, а затем протирали им лицо. После этого вешали полотенце на ветке березы и давали просохнуть. Так дерево сможет передать ему свою энергию. Полотенце хранили дома отдельно от других. Он считался оберегом семьи.

Народные приметы на 15 июля