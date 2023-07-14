15 июля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 15 июля, в православном календаре возложение ризы пресвятой Богородицы. По легенде, в V веке, во время обороны Константинополя от нападения варваров, император Лев I Великий вместе с патриархом Андреем увидели Пресвятую Богородицу, посоветовавшую им принести ее ризу для защиты города. Они пошли в церковь Влахерны, где хранилась риза, и положили ее на стол, изображенный иконами Богородицы и Христа. По легенде, риза магическим образом ожила и распростерлась над городом, защищая его от врагов.

Это событие стало одним из важнейших иконных событий в Византии. С тех пор возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне стало традицией, продолжающейся по сей день. Верующие со всего мира приезжают во Влахерну, чтобы поклониться святой ризе и испытать ее благословение.

Сама церковь Влахерна также имеет большое значение для христианства. Это одна из самых известных иконных церквей в Империи Византии, основанная в V веке. Церковь была местом паломничества и молитвы для верующих. В IX веке церковь была реконструирована после разрушения и стала памяткой архитектуры Византии.

Хотя сама церковь Влахерна была уничтожена во время Латинского завоевания Константинополя в XIII веке, память о возложении ризы Пресвятой Богородицы продолжает жить в сердцах христиан. Это событие считается символом силы, защиты и милосердия Богородицы, и оно наделяет верующих надеждой и верой.

Церковный праздник 15 июля – день памяти святого Фотия

Святой Фотий, митрополит Киевский, был выдающимся духовным деятелем, прославившимся своим вкладом в развитие православного христианства в Украине. Он жил в XI веке и является одним из самых выдающихся исторических личностей киевского православия.

Фотий родился в Киеве и уже с раннего возраста проявил склонность к духовной жизни. После получения образования в местной школе он поступил в монастырь и быстро снискал репутацию одаренного теолога и аскета. 1037 Фотий был рукоположен в сан архимандрита Киево-Печерского монастыря, а позже стал митрополитом Киева.

Святого Фотия известно не только как духовного руководителя, но и как талантливого писателя и переводчика. Он активно занимался переводом религиозных текстов с греческого на старославянский язык, способствуя распространению христианства среди населения Киевской Руси. Одно из его самых известных произведений – "Письмена о четырех литургиях", содержащее инструкции и разъяснения о богослужении.

Святой Фотий также прославился своей борьбой за правду и православную веру. Он активно противостоял еретикам и местным властям, пытавшимся влиять на духовную сферу. Фото было положение, при котором ему пришлось пережить несколько экзилов и периодов заключения. Однако его принципиальная позиция и твердая вера на протяжении всей жизни укрепили авторитет святого Фотия среди верующих.

Святой Фотий умер в 1095 году, оставив очень важный след в истории украинского православия. Он был канонизирован Церковью и признан святым украинскими и православными христианами.

Приметы 15 июля

Народные приметы 15 июля / Фото: Pexels

После дождя рыба высовывает голову из воды, вечер будет теплым.

На деревьях уже появились желтые листочки – осень и зима придут рано.

Если приснилась дорога – значит вы не стоите на одном месте.

Что завтра нельзя делать

По народным приметам 15 июля не стоит много разговаривать. Особенно если разговоры будут вестись в отрицательном ключе. Считалось, что могут возникнуть проблемы с зубами. Не стоит пересаживать плодовые деревья и растения, потому что они не приживутся. Молодые девушки старались не оставлять на ночь немытую посуду, чтобы у будущего мужчины не было плохой репутации.

Что можно делать завтра

Давно верили, что эта дата подходит для любых начинаний. Также можно завершать дела, начатые ранее. Высшие силы помогут добиться желаемого. Православные верующие обязательно молятся святому Фотию, чтобы он защитил близких и родных, помог в делах.

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