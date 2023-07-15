Астрологический прогноз на 15 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда большое значение приобретает интуиция – главное, не игнорировать ее советы и подсказки. Бытовые и хозяйственные проблемы можно решать, посмотрев на них под новым – творческим – углом зрения.
Символ дня: трезубец Нептуна.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин.
Счастливые камни дня: малахит, изумруд, селенит.
За какую часть тела отвечает: ноги – ступни и голени.
Болезни дня: важно избегать стрессов – они могут вызвать проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.
Питание дня: Из рациона необходимо исключить картофель и цитрусовые, особенно апельсины и лимоны, а также спиртное.
Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно.
Дачные работы дня: можно бороться с сорняками и вредителями.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – как правило, они сбываются в течение нескольких дней.
Табу дня: необходимо избегать переохлаждения организма, оно приведет к неприятным последствиям.
Цитата дня: "Кто созерцал величие природы, тот и сам стремится к совершенству и гармонии. Наш внутренний мир должен уподобиться этому образцу. В чистой атмосфере все чисто" (Оноре де Бальзак).
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