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Астрологический прогноз на 15 июля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
39
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 15 июля

Астрологический прогноз на 15 июля / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда большое значение приобретает интуиция – главное, не игнорировать ее советы и подсказки. Бытовые и хозяйственные проблемы можно решать, посмотрев на них под новым – творческим – углом зрения. 

Символ дня: трезубец Нептуна. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин. 

Счастливые камни дня: малахит, изумруд, селенит.

За какую часть тела отвечает: ноги – ступни и голени. 

Болезни дня: важно избегать стрессов – они могут вызвать проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.

Питание дня: Из рациона необходимо исключить картофель и цитрусовые, особенно апельсины и лимоны, а также спиртное. 

Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно.

Дачные работы дня: можно бороться с сорняками и вредителями. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – как правило, они сбываются в течение нескольких дней. 

Табу дня: необходимо избегать переохлаждения организма, оно приведет к неприятным последствиям.

Цитата дня: "Кто созерцал величие природы, тот и сам стремится к совершенству и гармонии. Наш внутренний мир должен уподобиться этому образцу. В чистой атмосфере все чисто" (Оноре де Бальзак). 

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Дата публикации
Просмотры
39
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