Астрологический прогноз на 15 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда большое значение приобретает интуиция – главное, не игнорировать ее советы и подсказки. Бытовые и хозяйственные проблемы можно решать, посмотрев на них под новым – творческим – углом зрения.

Символ дня: трезубец Нептуна.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин.

Счастливые камни дня: малахит, изумруд, селенит.

За какую часть тела отвечает: ноги – ступни и голени.

Болезни дня: важно избегать стрессов – они могут вызвать проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.

Питание дня: Из рациона необходимо исключить картофель и цитрусовые, особенно апельсины и лимоны, а также спиртное.

Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно.

Дачные работы дня: можно бороться с сорняками и вредителями.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – как правило, они сбываются в течение нескольких дней.

Табу дня: необходимо избегать переохлаждения организма, оно приведет к неприятным последствиям.

Цитата дня: "Кто созерцал величие природы, тот и сам стремится к совершенству и гармонии. Наш внутренний мир должен уподобиться этому образцу. В чистой атмосфере все чисто" (Оноре де Бальзак).

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