Астрологічний прогноз на 15 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли великого значення набуває інтуїція – важливо не ігнорувати її поради та підказки. Побутові й господарські проблеми можна вирішувати, поглянувши на них під новим – творчим – кутом зору.

Символ дня: тризуб Нептуна.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: індиго, ультрамарин.

Щасливе каміння дня: малахіт, смарагд, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: ноги – ступні й гомілки.

Хвороби дня: важливо уникати стресів – вони можуть викликати проблеми в роботі серцево-судинної системи.

Харчування дня: з раціону необхідно виключити картоплю та цитрусові, особливо апельсини й лимони, а також спиртне.

Стрижка дня: стригтися цього дня не лише можна, а й потрібно.

Дачні роботи дня: можна боротися з бур'янами та шкідниками.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими – зазвичай вони збуваються протягом кількох днів.

Табу дня: необхідно уникати переохолодження організму – воно призведе до неприємних наслідків.

Цитата дня: "Хто споглядав велич природи, той і сам прагне досконалості та гармонії. Наш внутрішній світ повинен уподібнитися до цього зразка. В чистій атмосфері все чисте" (Оноре де Бальзак).

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