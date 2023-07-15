Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Данія передала Україні інноваційні дрони для розмінування: як вони працюють (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
61
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Данія передала Україні інноваційні дрони для розмінування: як вони працюють (відео)

Розмінування в Харківській області

Безпілотники використовуються для обстеження землі і води.

Данія в рамках пакету допомоги надала Україні інноваційні дрони для розмінування.

Про це інформує міністр оборони України Олексій Резніков.  

"Міністерство оборони Данії передало 6 дронів для розмінування в рамках пакету допомоги Україні", - йдеться в повідомленні.

Ці безпілотники використовуються для нетехнічного обстеження територій, зокрема й водойм, на наявність вибухонебезпечних предметів, зазначив міністр.

Раніше ми повідомляли, що Командування Сил підтримки ЗСУ показало, як працює комплекс розмінування Bozena-5.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
61
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація