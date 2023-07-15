Данія передала Україні інноваційні дрони для розмінування: як вони працюють (відео)

Безпілотники використовуються для обстеження землі і води.

Данія в рамках пакету допомоги надала Україні інноваційні дрони для розмінування.

Про це інформує міністр оборони України Олексій Резніков.

"Міністерство оборони Данії передало 6 дронів для розмінування в рамках пакету допомоги Україні", - йдеться в повідомленні.

Ці безпілотники використовуються для нетехнічного обстеження територій, зокрема й водойм, на наявність вибухонебезпечних предметів, зазначив міністр.

The Ministry of Defense of Denmark has provided 6 drones for mine scanning as part of their aid package for Ukraine.

These drones are used for non-technical inspection of territories, including water bodies, for explosive ordnance. It is the latest innovative approach to… pic.twitter.com/aKhS50nQDr — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 14, 2023

Раніше ми повідомляли, що Командування Сил підтримки ЗСУ показало, як працює комплекс розмінування Bozena-5.