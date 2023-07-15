Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В українських громадах планують виміряти рівень цифровзації

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
67
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В українських громадах планують виміряти рівень цифровзації

В Україні вимірюватимуть рівень цифровзації

При створенні проєкту враховувся світовий досвід та державні документи, що стосуються цифровізації.

Міністерство цифрової трансформацї вимірюватиме рівень цифровізації у громадах України. 

Про це інформує пресслужба відомства. 

Серед основних критеріїв оцінки цифровізації:

  • ​Зручність та безпека цифрових послуг у громаді зараз;
  • Можливість громади забезпечувати цифровізацію послуг надалі; 
  • Цифрова грамотність населення;
  • Розвиток цифрової інфраструктури;
  • Цифрова трансформація органів місцевого самоврядування. 

"При створенні проєкту враховувся світовий досвід та державні документи, що стосуються цифровізації. За результатами оцінювання буде визначено рівень цифрової зрілості громади — від стартового до трансформаційного", - йдеться в повідомленні. 

У Мінцифри вважають, що інформація про "індекс цифровізації" знадобиться мешканцям громад, владі, бізнесу, органам місцевого самоврядування, інвесторам та донорам, ЗМІ, громадським об’єднанням та дослідникам.

Нагадаємо, що в додатку "Київ Цифровий" тепер можна сплатити рахунки за комунальні послуги

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
67
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація