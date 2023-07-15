В українських громадах планують виміряти рівень цифровзації

При створенні проєкту враховувся світовий досвід та державні документи, що стосуються цифровізації.

Міністерство цифрової трансформацї вимірюватиме рівень цифровізації у громадах України.

Про це інформує пресслужба відомства.

Серед основних критеріїв оцінки цифровізації:

​Зручність та безпека цифрових послуг у громаді зараз;

Можливість громади забезпечувати цифровізацію послуг надалі;

Цифрова грамотність населення;

Розвиток цифрової інфраструктури;

Цифрова трансформація органів місцевого самоврядування.

"При створенні проєкту враховувся світовий досвід та державні документи, що стосуються цифровізації. За результатами оцінювання буде визначено рівень цифрової зрілості громади — від стартового до трансформаційного", - йдеться в повідомленні.

У Мінцифри вважають, що інформація про "індекс цифровізації" знадобиться мешканцям громад, владі, бізнесу, органам місцевого самоврядування, інвесторам та донорам, ЗМІ, громадським об’єднанням та дослідникам.

Нагадаємо, що в додатку "Київ Цифровий" тепер можна сплатити рахунки за комунальні послуги.