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Росіяни обстріляли 8 громад Сумщини: є пошкодження

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Росіяни обстріляли 8 громад Сумщини: є пошкодження

Окупанти обстріляли Сумщину / Фото: Суспільне

Загарбники били з мінометів, гранатометів, артилерії та не тільки.

У п'ятницю, 14 липня, окупанти обстріляли 8 громад Сумщини. Зафіксвано 110 вибухів і 18 обстрілів. 

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

  • Новослобідська громада: обстріл із мінометів та артилерії (29 вибухів). Пошкоджено 2 приватні будинки.
  • Хотінська громада: мінометні обстріли (16 вибухів). Пошкоджено 2 комбайни та 2 трактори. 
  • Краснопільська громада: мінометний та артилерійський обстріли (11 вибухів). 
  • Середино-Будська громада: росіяни били з мінометів (16 вибухів). Пошкоджено три житлові будинки. 
  • Дружбівська громада: обстріл із РСЗВ (5 вибухів).  
  • Глухівська громада: мінометний обстріл (18 вибухів).
  • Білопільська громада: гранатометний обстріл (6 вибухів).
  • Есманська громада: мінометний обстріл (3 вибухи).

Нагадаємо, що командувач Сил оборони Таврійського напрямку генерал Олександр Тарнавський заявив, що контрнаступ ЗСУ триває не так швидко, як хотілося б, через потужну підготовку армії РФ до оборони.

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Дата публікації
Перегляди
207
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