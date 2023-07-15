Вибухи пролунали в Херсоні

У ніч проти суботи, 15 липня, вибухи під час повітряної тривоги пролунали в Херсоні.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Попередньо, під обстрілом опинився центр міста. Офіційних коментарів поки що немає. Станом на 00:35, повітряна тривога оголошена у Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

"Ударні БпЛА, імовірно, "Shahed" з Чорного моря прямують в північному напрямку. У разі оголошення тривоги у вашій області - прямуйте в укриття", - закликали в Повітряних Силах ЗСУ.

Раніше ми повідомляли, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пообіцяв повернути тимчасово окупований Крим під контроль України, попри побоювання союзників.