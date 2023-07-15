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Вибухи пролунали в Херсоні

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
98
Час на прочитання
1 хв
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Вибухи пролунали в Херсоні

Вибухи в Херсоні 15 липня / Фото: ТСН.ua

Повітряні Сили ЗСУ попередили українців про загрозу атаки ударними дронами.

У ніч проти суботи, 15 липня, вибухи під час повітряної тривоги пролунали в Херсоні. 

Про це повідомляють місцеві пабліки. 

Попередньо, під обстрілом опинився центр міста. Офіційних коментарів поки що немає. Станом на 00:35, повітряна тривога оголошена у Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

"Ударні БпЛА, імовірно, "Shahed" з Чорного моря прямують в північному напрямку. У разі оголошення тривоги у вашій області - прямуйте в укриття", - закликали в Повітряних Силах ЗСУ.

Раніше ми повідомляли, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пообіцяв повернути тимчасово окупований Крим під контроль України, попри побоювання союзників.

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Дата публікації
Перегляди
98
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