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Взрывы раздались в Херсоне

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
505
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы раздались в Херсоне

Взрывы в Херсоне 15 июля / Фото: ТСН.ua

Воздушные Силы ВСУ предупредили украинцев об угрозе атаки ударными дронами.

В ночь на субботу, 15 июля, взрывы во время воздушной тревоги прогремели в Херсоне.

Об этом сообщают местные паблики.

По предварительным данным, под обстрелом оказался центр города. Официальных комментариев пока нет. По состоянию на 00:35, воздушная тревога объявлена в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях.

"Ударные БпЛА, вероятно, "Shahed" из Черного моря следуют в северном направлении. В случае объявления тревоги в вашей области – направляйтесь в укрытие", – призвали в Воздушных Силах ВСУ.

Ранее мы сообщали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал вернуть временно оккупированный Крым под контроль Украины, несмотря на опасения союзников.

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Дата публикации
Просмотры
505
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