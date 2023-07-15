Взрывы раздались в Херсоне

В ночь на субботу, 15 июля, взрывы во время воздушной тревоги прогремели в Херсоне.

Об этом сообщают местные паблики.

По предварительным данным, под обстрелом оказался центр города. Официальных комментариев пока нет. По состоянию на 00:35, воздушная тревога объявлена в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях.

"Ударные БпЛА, вероятно, "Shahed" из Черного моря следуют в северном направлении. В случае объявления тревоги в вашей области – направляйтесь в укрытие", – призвали в Воздушных Силах ВСУ.

Ранее мы сообщали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал вернуть временно оккупированный Крым под контроль Украины, несмотря на опасения союзников.