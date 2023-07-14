Продолжит бороться за свободу: Сенцов после контузии возвращается на фронт

Режиссер и писатель Олег Сенцов прошел лечение после полученной контузии. В субботу, 15 июля, он вернется на фронт.

Об этом военный сказал на церемонии награждения орденом Почётного легиона, сообщает Укринформ.

"Я приехал сюда с фронта и завтра возвращаюсь назад, потому что сейчас мое место там, рядом с моими собратьями, с теми, кто с оружием в руках сейчас защищает нашу свободу", – сказал Сенцов.

Борьба будет продолжаться и дальше

Как вспомнил Сенцов, после начала широкомасштабного вторжения многих, в частности, его спрашивали, сколько же будет продолжаться эта война. Он отвечал: как минимум два-три года.

"Тогда многие воспринимали это очень критично и "в штыки", думая, что она закончится через две-три недели. Прошло уже полтора года. Мы не проиграли и не проигрываем – это уже ясно всем. Но мы еще не победили, и сколько идти к победе, никто не знает. Прогнозы – дело очень неблагодарное. Но я знаю, что мы пройдем этот путь до конца, а в конце будет наша победа", – сказал боец.

Бывший политзаключенный выразил благодарность за награду. Он отметил, что считает ее отличием для тех, кто сейчас находится на фронте, в госпиталях или российском плену, а также погибших с верой в победу.

"Мы тоже в нее верим и обязательно ее добьемся. Это будет большая победа. Но большая победа не может быть быстрой, большая победа не будет дешевой, большая победа не будет легкой ", – заметил Олег Сенцов.

Заметим, ранее двоюродная сестра Сенцова – Наталья Каплан – заявила, что пережила 5 лет ада в нашей стране, а затем возвращается домой. Более того, она послала на**й Украину и своего брата.

Сенцов попросил с пониманием отнестись к психологическому состоянию девушки. Он извинился за возмутительные слова своей родственницы в сторону Украины.

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