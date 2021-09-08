Не видел ребенка с июня: мать дочери Сенцова дала эксклюзивное интервью ТСН

Юлия Бабич рассказала о непростых отношениях с экс-политзаключенным.

Эксклюзивное интервью ТСН дала фотограф, 39-летняя Юлия Бабич, которая в декабре родила от режиссера Олега Сенцова дочь Эмму. В нем рассказала об отношениях с отцом восьмимесячного ребенка.

Об этом говорится 8 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Юлия играет с дочкой Эммой. Женщина работает фотографом, сейчас в декретном отпуске. Рассказывает, что воспитывает малышку сама. Самое главное для нее, говорит Юлия, это судьба ее ребенка.

Об Эмме стало известно, когда режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов запостил в феврале в Facebook трогательное фото, где он держит на руках младенца, с кратким подписью "дочь Эмма". Имени матери ребенка тогда Олег не раскрыл. Уже позже, когда Сенцов назвал отношения с матерью Эммы "неудачными", Юлия решила ему ответить.

"В прошлом году у меня родилась дочь Эмма. С ее мамой у меня были неудачные и поэтому непродолжительные отношения. Известие о появлении будущего ребенка появилась, когда они уже закончились", — отмечал он.

Это ее первое интервью. Говорит — окончательно терпение лопнуло, когда услышала вот эти слова Олега.

Журналисты ранее спросили Сенцова, видится ли он с дочерью и участвует ли в ее воспитании?

Вот что ответил бывший пленник Кремля: "Не так часто, как я бы хотел. Отношения не слишком хороши. Это правда. Я не хотел это выносить это в целом, это моя личная жизнь, но просто начались манипуляции по этому поводу и шантаж. Мне ставят условия постоянно. Это очень тяжело, когда тебя бьют по важнейшему — это очень больно".

Новости Украины: Юлия Бабич - мать дочери Олега Сенцова - дала эксклюзивное интервью

"Его интервью о том, что я не позволяю видеть ему его дочь меня немножко и озадачило, и разозлило. На самом деле это я первая постоянно писала ему, не хочет ли он увидеть дочь. Оказывается, я "манипулировала" и шантажировала", — говорит Юлия Бабич.

Рассказывает, что в последний раз Олег видел Эмму в июне. Вспоминает, как писала до этого.

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"Я написала, что Эмми плохо, у нее там проблема была со здоровьем. Он ответил, что не в Киеве. Даже не спросил, что с ребенком. Нас не надо любить, не надо себя заставлять любить. Но и не надо обманывать и врать о нас", — отмечает Бабич.

Женщина рассказывает, что Олег сначала не соглашался, чтобы девочка получила его фамилию - Сенцова.

Олег Сенцов вернулся в Украину из российского плена два года назад — 7 сентября 2019 года. В российских тюрьмах он провел 5 лет после того, как его задержали в оккупированном Крыму. Юлия рассказывает — они встречались два месяца. С января по март. Уже после разрыва узнала, что ждет ребенка. Просила одолжить деньги на ведение беременности, но он отказал. Хотя алименты платит.

"Я попросила дать, если нет — то хотя бы одолжить. Он приехал. Были намеки на аборт. Деньги он сказал, что не даст, чтобы не привязываться к ребенку", — вспоминает Бабич.

Экс-политзаключенный был женат, имеет двух взрослых детей — дочь и сына. Недавно заявил о своем новом браке. Юлия признается — пришла на это интервью ради дочери.

Сейчас Олег Сенцов в Венеции. Готовится к премьере фильма "Носорог". Журналисты позвонили, чтобы получить комментарии, но говорить режиссер не захотел.

Напомним, что в соцсетях появилась скандальная переписка Олега Сенцова и Юлии Бабич.

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