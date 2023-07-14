Під спалахами блискавиць прикордонники знищили над морем ворожий “шахед” (відео)

Сам момент збиття російського безпілотника на відео не потрапив, проте опубліковані кадри вражають.

У ніч проти 14 липня російські “мопеди” у небі над Україною природа зустріла грозою і штормом, а прикордонники – нищівним вогнем.

У Telegram-каналі Держприкордонслужби опублікували відео знищення ворожого “шахеда” під спалахами блискавиць.

Охоронці кордону виявили над морем ударний БпЛА, який рухався в їхню сторону. Відкривши вогонь зі стрілецької зброї, бійці майстерно знищили його.

Момент збиття на відео не потрапив, проте опубліковані кадри вражають.

Як повідомлялося раніше, від вечора 13 липня до ранку 14 липня російські окупанти атакували Україну 17 ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Сили ППО знищили 16 дронів.

Під спалахами блискавиць прикордонники знищили над морем ворожий “шахед”

Нагадаємо, росіяни будують у Татарстані завод із виробництва та складання іранських безпілотників типу Shahed на території особливої економічної зони "Алабуга".

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