Українські дрони “здивують” іранські “шахеди” і літатимуть роями - виробник БПЛА "Довбуш"

Зараз триває постійна боротьба між тими, хто виробляє військові дрони та, виробниками антидронових засобів.

Українські фахівці працюють над тим, щоби виготовляти безпілотники, які будуть перехоплювати іранські дрони-камікадзе.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів співзасновник monobank, виробник БПЛА "Довбуш" Володимир Яценко.

“Це питання [протидії іранським дронам] може бути вирішене, тому що на сьогодні спільнота виробників дуже суттєво виросла як професійно, так і кількісно за період військових дій”, - наголосив він.

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За словами Яценка, зараз триває постійна боротьба між тими, хто виробляє військові дрони та, виробниками антидронових засобів.

Окрім того, повідомив він, українські фахівці створили мініатюрні безпілотники-камікадзе.

“Рій таких дронів під керуванням великого безпілотника "Довбуш" може працювати досить ефективно. Десь приблизно пів кілограма вибухівки на борту кожного такого “камікадзе”. Кількість їх обмежена може бути двадцятьма-тридцятьма одиницями. Цей рій може працювати на достатню відстань”, - розповів Яценко.

Виробник українських дронів зауважив, що зараз створено FPV-дрони, які працюють на невеличку відстань - до 6 кілометрів, але триває робота над дронами-камікадзе, які будуть вражати цілі на відстані до 40-50 кілометрів.

“Моя команда дуже вимагає від мене, щоб він називався "Котигорошко". Мабуть, я погоджуся", - сказав виробник БПЛА "Довбуш" Володимир Яценко.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, у чому полягає складність під час збивання іранських "шахедів".

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