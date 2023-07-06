Усі типи іранських БПЛА вивчено: Кислиця – про результати дослідження дронів ворога

Від вересня 2022 року РФ масово використовує іранські безпілотники типу Shahed-131, Shahed -136 та Mohajer-6 проти України, зокрема як частину терористичної стратегії проти українців.

Про це заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Радбезу ООН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на сьогодні зафіксовано понад тисячу запусків Російською Федерацією іранських БПЛА над територією України. Усі типи іранських БПЛА, які вибухнули або були збиті над територією України, а також їхні уламки були ретельно розібрані та вивчені", – заявив Кислиця.

Він повідомив про результати цих досліджень, а саме, що українські слідчі та незалежні міжнародні експерти зібрали докази з підтвердженнями іранського походження БПЛА, які використовувалися Росією проти України.

Росія змінює іранське маркування

Кислиця підтвердив, що Росія змінює маркування на іранських дронах на "Герань-1" та "Герань-2". Але детальна технічна експертиза показала, що дрони виявилися БПЛА Shahed-131, Shahed -136.

"Попри численні офіційні заперечення й заяви, Іран продовжує передачу БПЛА Російській Федерації", – зауважив він.

За його словами, компетентні органи України володіють ще більш тривожною інформацією про наміри Російської Федерації продовжити подальші атаки на Україну із застосуванням більш досконалих іранських безпілотних літальних апаратів та балістичних ракет.

Грубе порушення резолюції РБ ООН 2231

Уряд України оцінює передавання безпілотників з Ірану до Росії як грубе порушення резолюції РБ ООН 2231, зокрема пункту 4 Додатку В до цього документа.

"Україна неодноразово зверталася на двосторонньому рівні, а також у листуванні з офісом Генсека ООН з проханням надіслати експертів в Україну для огляду знайдених БПЛА іранського походження, сказав Кислиця. Будь-яке подальше зволікання з усебічним розглядом ООН фактів порушення Іраном та Російською Федерацією резолюції РБ ООН 2231 підриває, якщо не дискредитує, довіру до Ради Безпеки, а також її здатність забезпечувати виконання власних рішень", – наголосив Кислиця.

Він також висловив подив опорові, який чинить Москва проти участі експертів ООН у вивченні цього питання.

"Врешті, якщо Росія наполягає на тому, що фотографії з іранськими безпілотниками є фейком, то чому ви так рішуче виступаєте проти інспекції", – запитав Кислиця представників РФ.

Лише вранці 5 липня росіяни завдали удару безпілотником по Марганецькій громаді. На Дніпропетровщині українські захисники з повітряного командування "Схід" збили ворожий безпілотник Shahed-136.

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