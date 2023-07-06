Все типы иранских БПЛА изучены: Кислица – о результатах исследования дронов врага

Россия запустила по Украине уже более тысячи иранских БПЛА.

С сентября 2022 г. РФ массово использует иранские беспилотники типа Shahed-131, Shahed-136 и Mohajer-6 против Украины, в частности как часть террористической стратегии против украинцев.

Об этом заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза ООН, сообщает корреспондент Укринформа.

"По состоянию на сегодняшний день зафиксировано более тысячи запусков Российской Федерацией иранских БПЛА над территорией Украины. Все типы иранских БПЛА, которые взорвались или были сбиты над территорией Украины, а также их обломки были тщательно разобраны и изучены", — заявил Кислица.

Он сообщил о результатах этих исследований, а именно о том, что украинские следователи и независимые международные эксперты собрали доказательства с подтверждениями иранского происхождения БПЛА, которые использовались Россией против Украины.

Россия меняет иранскую маркировку

Кислица подтвердил, что Россия меняет маркировку на иранских дронах на "Герань-1" и "Герань-2". Но подробная техническая экспертиза показала, что дроны оказались БПЛА Shahed-131, Shahed -136.

"Несмотря на многочисленные официальные возражения и заявления, Иран продолжает передачу БПЛА в Российскую Федерацию", — отметил он.

По его словам, компетентные органы Украины владеют еще более тревожной информацией о намерениях Российской Федерации продолжить дальнейшие атаки на Украину с применением более совершенных иранских беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет.

Грубое нарушение резолюции СБ ООН 2231

Правительство Украины оценивает передачу беспилотников из Ирана в Россию как грубое нарушение резолюции СБ ООН 2231, в частности, пункта 4 Приложения В к настоящему документу.

"Украина неоднократно обращалась на двустороннем уровне, а также в переписке с офисом Генсека ООН с просьбой прислать экспертов в Украину для осмотра найденных БПЛА иранского происхождения, сказал Кислица. Любое дальнейшее промедление со всесторонним рассмотрением ООН фактов нарушения Ираном и Российской Федерацией резолюции СБ ООН 2231 подрывает, если не дискредитирует, доверие к Совету Безопасности, а также его способность обеспечивать выполнение собственных решений», – подчеркнул Кислица.

Он также выразил удивление сопротивлению, которое оказывает Москва против участия экспертов ООН в изучении этого вопроса.

"В конце концов, если Россия настаивает на том, что фотографии с иранскими беспилотниками являются фейком, то почему вы так решительно выступаете против инспекции", – спросил Кислица представителей РФ.

Лишь утром 5 июля россияне нанесли удар беспилотником по Марганецкому обществу. В Днепропетровской области украинские защитники из воздушного командования "Восток" сбили вражеский беспилотник Shahed-136.

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