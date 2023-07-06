В России придумали новое наказание для уклонистов от призыва

Теперь россияне, не желающие служить в российские армии, не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав.

В России власти придумали новое наказание для уклонистов от призыва на военную службу.

Об этом информирует FREEDOM.LIFE.

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В сообщении указывается, что теперь россияне, не желающие служить в российские армии, не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав.

Глава российской государственной автоинспекции Михаил Черников заявил, что также уклоняющихся от службы лишат возможности заменять водительские права.

"Мы видим тех, кто у нас не явился в военкомат в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции, в частности. Таким гражданам не будут предоставлены госуслуги", — подчеркнул Черников.

Напомним, ранее сообщалось, что в России военным пенсионерам, которые согласятся воевать в Украине, разрешат получать повышенную пенсию.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия взыскала военные формирования со всей страны для противодействия контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

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