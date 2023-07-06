У Росії вигадали нове покарання для ухилянтів від призову

Тепер росіяни, які не бажають служити у російські армії, не зможуть складати іспит на отримання водійських прав.

У Росії влада придумала нове покарання для ухилянтів від призову на військову службу.

Про це інформує FREEDOM.LIFE.

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У повідомленні вказується, що тепер росіяни, які не бажають служити у російські армії, не зможуть складати іспит на отримання водійських прав.

Голова російської державної автоінспекції Михайло Черніков заявив, що також ухилянтів від служби позбавлять можливості замінювати посвідчення водія.

"Ми бачимо тих, хто у нас не з'явився у військкомат у загальній системі федеральної інформаційної по лінії Державтоінспекції, зокрема. Таким громадянам не буде надано держпослуги", - наголосив Черніков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії військовим пенсіонерам, які погодяться воювати в Україні, дозволять отримувати підвищену пенсію.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія стягнула військові формування з усієї країни для протидії контрнаступу Збройних сил України.

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