Российские истребители Су-35 "атаковали" американские беспилотники в Сирии: видео

Российские самолеты сбросили несколько парашютных сигнальных ракет перед беспилотниками, заставив их выполнять маневры уклонения.

В среду, 5 июля, российские истребители в Сирии совершали опасные маневры возле американских беспилотников MQ-9, выполнявших миссию против целей "Исламского государства".

Соответствующее видео опубликовано на сайте Центра ВВС США.

В сообщении, сопровождающем опубликованные кадры, говорится, что вопреки установленным нормам и протоколам, российские самолеты сбросили несколько парашютных сигнальных ракет перед беспилотниками, заставив их выполнять маневры уклонения.

Кроме того, один российский пилот расположил свой самолет перед MQ-9 и включил форсаж, тем самым снизив способность оператора безопасно управлять самолетом.

"Эти события являются еще одним примером непрофессиональных и опасных действий действующих в Сирии российских ВВС", — заявил генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич.

Американский генерал призвал Москву "прекратить безответственное поведение".

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Напомним, в Сирии российские пилоты часто пытаются устраивать воздушные провокации.

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