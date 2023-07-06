Почему полезно пить апельсиновый сок

Исследования указывают на то, что употребление апельсинового сока может оказаться полезным для здоровья сердца, когнитивного здоровья и функций иммунной системы. Вкусный напиток может защищать от камней в почках.

Об этом пишет Health.

Может улучшить здоровье сердца

Высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление и курение являются основными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Обзор 2022 года, охвативший восемь случайных контролируемых исследований, изучал влияние регулярного потребления апельсинового сока на уровень холестерина, сахара в крови, триглицеридов, кровяное давление и показатели воспаления у лиц с избыточной массой тела и ожирением.

Исследователи обнаружили, что потребление апельсинового сока было связано с улучшением АД и холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), известного как “хороший” холестерин. Другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая общий холестерин, холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), уровень сахара в крови и С-реактивный белок (СРБ) – маркер воспаления – остались без изменений.

Как именно апельсиновый сок способствует здоровью сердца, неизвестно. Однако исследователи считают, что гесперидин – природный флавоноид, содержащийся в апельсиновом соке, может отвечать за способность напитка снижать артериальное давление.

Богат антиоксидантами

Свежевыжатый и пастеризованный апельсиновый сок богат антиоксидантами, в частности каротиноидами, флавоноидами и витамином С.

Антиоксиданты – это химические вещества, которые нейтрализуют свободные радикалы, предотвращая повреждение клеток. Свободные радикалы – это высокоактивные химические вещества, которые образуются естественным путем в организме, и в высоких концентрациях они могут повредить ДНК и другие клетки. Это может привести к развитию рака и других хронических болезней.

Одно восьминедельное исследование показало, что употребление 750 (мл) апельсинового сока увеличивало антиоксидантную активность как у лиц с избыточной массой тела, так и у лиц с нормальной массой тела.

Может улучшить когнитивное здоровье

Когнитивное здоровье – способность ясно мыслить, учиться и запоминать – важно для здорового старения.

Одно большое исследование показало, что более высокое потребление продуктов, богатых флавоноидами, особенно цитрусовых, таких как апельсиновый сок, было связано с понижением шансов снижения когнитивных способностей.

Подобным образом контрольное исследование показало, что 240 мл богатого флавоноидами апельсинового сока улучшили когнитивные функции и бдительность больше, чем напиток плацебо с таким же количеством калорий.

Может поддерживать иммунную функцию

Здоровая иммунная система жизненно необходима для выживания, чтобы бороться против всего – от простуды и гриппа до таких серьезных заболеваний, как рак.

Стакан апельсинового сока дарит вам необходимое количество витамина С в день. Он также содержит достаточное количество фолиевой кислоты. Известно, что оба питательных вещества поддерживают здоровье многих различных иммунных клеток.

Исследования показывают, что дефицит витамина С связан с нарушением иммунной функции и повышенным риском инфекции.

Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы оценить прямое воздействие апельсинового сока на иммунную функцию.

Может предотвратить образование камней в почках.

Камень в почках – это твердый, похожий на гальку кусок, который образуется, когда в моче содержится большое количество определенных минералов или солей. Камни в почках могут быть разными по размеру – маленькими, как крупинка соли, или большими, как горошина. Большие камни, не проходящие через тело, могут вызвать сильную боль и дискомфорт.

Апельсиновый сок может повысить уровень цитрата в моче и рН, что поможет защитить от камней в почках. Некоторые данные свидетельствуют о том, что апельсиновый сок более эффективен, чем лимонный, для защиты от камней в почках.

Однако важно выбирать сорта апельсинового сока без добавления сахара, поскольку избыточное количество сахара в соках может увеличить риск образования камней в почках.

Пищевые факты

Стакан свежевыжатого апельсинового сока обеспечивает примерно:

Калории: 112

Жир: 0,5 г

Натрий: 2,5 г

Углеводы: 25,8 г

Клетчатка: 0,5 г

Сахара: 20,8 г

Белки: 1,7 г

Витамин С: 137% от суточной нормы

Фолиевая кислота: 19% от суточной нормы

Калий: 11% суточной нормы.

Фолиевая кислота – это витамин группы В, способствующий выработке красных кровяных телец и здоровому росту и развитию. Это особенно важно во время беременности, поскольку может помочь защитить неродившихся детей от серьезных врожденных дефектов.

Калий – это минерал, способствующий сокращению мышц и нормальному сердцебиению.

Риски употребления апельсинового сока

Хотя умеренное потребление апельсинового сока может принести пользу здоровью, он все еще является источником калорий и сахара.

Один стакан апельсинового сока содержит более 100 калорий, которые могут быстро увеличиться, если вы пьете апельсиновый сок в течение дня. Кроме того, в отличие от цельных апельсинов, апельсиновый сок почти не содержит клетчатки. Это означает, что менее вероятно, что вы будете чувствовать сытость в течение длительного периода.

Кроме того, из-за низкого содержания клетчатки природные сахара в апельсиновом соке могут быстро усваиваться организмом, что приводит к скачкам уровня сахара в крови.

Людям с заболеваниями почек, которые находятся на диализе, возможно, придется избегать или ограничивать употребление апельсинового сока, поскольку в нем много калия.

Наконец, если у вас аллергия на цитрусовые, вам следует избегать употребления апельсинового сока, хоть и редко, но он может спровоцировать симптомы аллергии, включая опасную для жизни реакцию, называемую анафилаксией.

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