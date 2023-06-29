Как газировка влияет на ваши почки

Если вы потребляете газировку в больших количествах, вполне логично, что вам интересно, как она может влиять на ваше здоровье.

По поисковым запросам в Интернете можно определить, что люди спрашивают, может ли газированный напиток повлечь за собой образование камней в почках. Многие даже отмечают, что у них появились камни после начала потребления газировки. Урологи рассказали, есть ли фактическая связь между газировкой и камнями в почках, или это просто миф.

Об этом сообщает Health.

Что такое камни в почках?

Прежде чем исследовать, может ли употребление газировки вызвать образование камней в почках, важно понять, как именно они образуются.

Согласно данным Национального института диабета, пищеварения и заболеваний почек (NIDDK), камни в почках – это твердые отложения из минералов и солей, которые образуются в почках.

Существуют различные виды камней в почках, но наиболее распространены кальциевые. Они образуются, когда кальций, не используемый вашими костями и мышцами, остается в ваших почках вместо того, чтобы вымываться с мочой. Кальций создает кристаллическую структуру, похожую на гальку, когда она соединяется с другими отходами, чаще всего щавелевой кислотой, поступающей из таких продуктов, как шпинат, миндаль и тофу.

Другим распространенным типом камней в почках являются камни мочевой кислоты, которые могут образовываться, когда моча содержит слишком много этого вида кислоты. Это химическое вещество образуется, когда ваше тело метаболизирует пурины – соединения, содержащиеся в алкоголе, моллюсках и других продуктах.

Камни в почках могут вызывать интенсивные симптомы, включая острую боль в спине, боку или в паху; розовую, красную или коричневую кровь в моче; постоянную потребность мочеиспускания; трудности с мочеиспусканием.

Может ли газировка вызвать камни в почках?

Нет двойно-слепых, плацебоконтролированных исследований, которые считаются золотым стандартом в медицинских исследованиях, чтобы установить, увеличивает ли газировка риск образования почечных камней. "Этот вопрос достаточно плохо изучен", — отметил Уэсли Майер, доктор медицинских наук, доцент урологии в Бейлорском медицинском колледже, в интервью для издания Health.

Тем не менее, теоретически газировка потенциально может повысить риск образования камней в почках. Несмотря на то, что исследования показали, что содержание минеральных веществ в газировке разное, из-за чего трудно делать заявления о том, как все газированные водные напитки могут влиять на риск образования камней в почках, эти напитки обычно содержат определенные стандартные ингредиенты.

Одним из них есть бикарбонат натрия. Это соединение потенциально может повысить ваши шансы на развитие камней в почках, поскольку диета с высоким содержанием натрия является фактором риска, сказал Адам Рамин, доктор медицинских наук, уролог-онколог и медицинский директор специалистов по урологии рака в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.. Если выпить один стакан газировки, то, вероятно, это не повлечет за собой проблем, заметил он, но употребление большого количества ежедневно может иметь негативные последствия.

"В то же время бикарбонат может влиять на pH мочи, а изменение pH может привести к разным типам камней в почках", — добавил Рамин.

Но это в теории. И в самом деле есть шанс, что употребление газировки может снизить риск образования камней в почках.

"В общем, любое увеличение потребления негазированной или газированной воды должно уменьшить вероятность образования камней в почках", — сказал Филипп Хокстра, доктор медицинских наук, сертифицированный уролог Corewell Health. "Недостаточное потребление жидкости является самой распространенной причиной образования камней в почках".

Викас Десай, доктор медицинских наук, уролог из больницы Northwestern Medicine Delnor, согласился с этим. "Газированная вода на самом деле может быть профилактическим средством в зависимости от минерального состава", — сказал он.

Интересно, что кальций, содержащийся во многих газированных водах, может только помочь предотвратить образование камней в почках, а не вызвать их. По словам Рамина, кальций из пищи не влияет на риск образования камней в почках. Но, согласно Национальному фонду почек, он связывается с оксалатом в кишечнике. Без кальция оксалат попадает в мочу, что повышает риск образования камней в почках.

Распространенные причины появления камней в почках

Хотя непонятно, вызывает ли потребление газировки воды камни в почках, есть несколько известных факторов риска их возникновения.

"Главные причины, которые мы видим с диетической точки зрения — это недостаточное количество воды, фруктов и овощей, избыток пищевого натрия и избыток немолочного животного белка", — сказал Майер.

Согласно NIDDK, другие факторы риска включают:

-более уязвимы мужчины

-наличие у кого-то из членов семьи камней в почках

-наличие определенных заболеваний, таких как ожирение, воспаление кишечника и некоторые заболевания почек

-прием некоторых лекарств, включая диуретики и антациды на основе кальция.

Как предотвратить образование камней в почках

Специалисты обычно предлагают определенные изменения в диете и образе жизни или лекарства для людей, имеющих камни в почках, сказала Дженнифер Ллойд-Гаррис, доктор медицинских наук, MPH, сертифицированный уролог и доцент кафедры клинической хирургии в Penn Medicine.

Если у вас никогда не было камней в почках, вот несколько общих рекомендаций, как предотвратить их развитие, согласно советам врачей, с которыми общалось издание Health:

-пейте достаточно жидкости, чтобы выделить два литра мочи в день

-придерживайтесь диеты с низким содержанием продуктов, содержащих оксалаты

-старайтесь избегать продуктов с высоким содержанием натрия, таких как мясные деликатесы или полуфабрикаты

-будьте осторожны при приеме добавок кальция, поскольку это может повысить риск образования камней в почках (хотя кальций из пищи не должен)

-ограничьте ежедневное потребление белка количеством, не превышающим бревно игральных карт.

Что касается вашего потребления газировки, Рамин сказал, что "может быть полезным" сократить его, если вы пьете ее много. "Если вы потребляете литр или два в день, вам нужно пить меньше", — резюмировал он.

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