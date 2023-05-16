Что произойдет с телом, если пить газировку каждый день

Диетологи советуют избегать газировки с подсластителями, ведь они могут вызвать вздутие или диарею.

Диетологи рассказали, как ежедневное, регулярное употребление газировки влияет на человеческий организм.

Об этом сообщает Parade.

Полезна ли газировка?

Прежде чем разбираться в том, как газировка влияет на организм, важно рассмотреть ее питательное содержание. Аманда Соседа, врач-диетолог, специализирующаяся на здоровье кишечника, говорит, что в целом газировка – это здоровый напиток.

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"Это может быть отличным способом достичь ваших целей гидратации. Газированная вода может быть освежающей и добавить немного вкуса без добавления сахара", – отметила Соседа.

С ней соглашается Кристен Джексон, диетолог, специализирующаяся на синдроме раздраженного кишечника. По словам специалиста, обычная газировка является лучшим выбором для питья, чем сладкие газированные напитки.

Однако не все газированные воды одинаковы, поэтому оба диетолога советуют проверить список ингредиентов. Если газировка содержит сахар или искусственные ингредиенты, ее лучше заменить на другую, без такого содержимого. Если у вас чувствительный желудок, Джексон советует избегать газировки с подсластителями, такими как мальтит или сорбит. У некоторых они могут вызвать вздутие или диарею.

Если газированный напиток состоит из обычной воды с натуральными ароматизаторами или фруктами, то это вариант здорового напитка. Теперь возникает большой вопрос: что происходит с телом, если пить газировку каждый день?

Что произойдет, если пить газировку каждый день: как это влияет на тело

Как пояснила Сауседа, газировка может быть полезным напитком, если вам не нравится вкус обычной воды.

"Это прекрасное использование газировки, поскольку она способствует увлажнению", — соглашается Джексон.

Диетолог объяснила, что лучшая гидратация заставит человека чувствовать себя бодрее, уменьшит запоры, поможет меньше испытывать головные боли и предотвратить сухость кожи. В то же время Джексон подчеркнула, что это будет правдой только тогда, когда вы будете пить еще и обычную воду, а не исключительно газировку.

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Хотя газировка может помочь достичь целей по гидратации, Сауседа не рекомендует полагаться на нее как на основную форму. Если вам не нравится вкус обычной воды, попробуйте добавить к ней фрукты, овощи или зелень, например, ломтик лимона, апельсина или огурца.

Если вы привыкли пить обычную воду, но решили начать включать газировку в свой рацион, оба диетолога отмечают, что можно ожидать насколько побочных эффектов. Один из них – отрыжка, однако она не оказывает негативного влияния на организм.

Оба диетолога говорят, что употребление газировки ежедневно также повышает вероятность ощущения вздутия живота или газообразования — еще одного побочного эффекта карбонизации. Сауседа пояснила, что у большинства людей этого не произойдет, если потребление газировки ограничено 350 мл на день. Но если вы пьете больше, то, скорее всего, почувствуете вздутие живота.

Диетологи также повторяют, что если газировка, которую вы пьете, содержит сахарный спирт. И это еще больше повышает вероятность отрыжки и газообразования. Сауседа добавляет, что у некоторых может даже возникать диарея, если человек особенно чувствителен к сахарным спиртам.

По словам Сауседы, то, что вы сочетаете с газировкой, также имеет значение. Если вы сочетаете напиток с такими продуктами, как фасоль, чечевица, горох, капуста, лук, брокколи, цветная капуста или цельные зерна, вы, скорее всего, усилите отрыжку или почувствуете газообразование. Хотя эти побочные эффекты неприятны, они не оказывают вредного воздействия на организм.

Диетологи назвали главный признак того, что вы пьете слишком много газировки: она разрушает зубы. Джексон отмечает, что газировка имеет слегка кислый вес, поэтому чрезмерное потребление может привести к разрушению зубной эмали. Итак, если вы замечаете любые изменения в своих зубах, считайте это знаком сократить употребление вашей любимой газировки.

В общем, говорят специалисты, ежедневное употребление газировки не будет оказывать негативного влияния на организм, если употреблять ее в умеренных количествах. Но вы можете ощущать больше отрыжек и газообразования, чем в других случаях. Следует также повторить, что ничто не заменит простую воду, когда речь идет об увлажнении.

Напомним, медики и диетологи рассказали, как пить воду, чтобы быстро похудеть даже без тренировок.

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