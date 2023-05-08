Даже без тренировок: как пить воду, чтобы быстро похудеть

Как правильно пить воду, чтобы избавиться от лишних килограмм? Оказывается, все очень просто.

Не кофе, не чай, а самая обычная вода, по мнению экспертов, является самым оптимальным напитком для человеческого организма. Медики и диетологи даже утверждают, что ею можно без проблем заменять супы, ранее считавшиеся обязательными в рационе.

Как вес влияет на вес

Благодаря воде улучшаются обменные процессы и метаболизм. Если человек выпивает до двух литров чистой воды в день, то организм потратит на его усвоение около 100 ккал. А это примерно как 45-минутная прогулка. Конечно, количество воды зависит от веса, возраста и других особенностей организма.

Вода не только прекрасно утоляет жажду, она также помогает уменьшить чувство голода. Организм больше не потребует дополнительной порции пищи, чтобы получить с ней жидкость. Если ввести правильный питьевой режим, можно значительно снизить цифру на весах.

На сколько можно похудеть с помощью воды

Если вы пьете достаточно воды, уровень метаболизма ускоряется на 3%. То есть вы будете худеть на 3% быстрее. Или чтобы было понятнее, если вы будете выпивать стакан воды перед едой в течение восьми месяцев, то похудеете на 1,5 кг без лишних диет и тренировок.

Как пить воду, чтобы быстро похудеть

Следует приучить себя начинать утро со стакана воды (за 30 минут до еды). Так вы будете запускать все обменные процессы. А вот во время еды никакой жидкости лучше не пить. Лучше перенести это на час после обеда или ужина. В течение дня выпивайте столько воды, сколько вам хочется. Но после 20:00 ее объем лучше снизить, чтобы утром не было отеков.

Впоследствии вы сможете выработать привычку пить именно воду, а не другие напитки. У каждого человека своя норма потребления воды в день. В среднем каждый килограмм нужно выпивать 40 мл воды.

Как пить воду с лимоном для похудения

Если вы хотите как можно скорее избавиться от лишних килограммов, следует добавлять в воду ломтик лимона или лимонный сок. Такой напиток дополнительно убирает отеки. Пьют воду с лимоном также за 30 минут до еды. Чтобы усилить эффект чудодейственного напитка, добавьте к нему 10 г свежего или сушеного имбиря.

Водой с лимоном нельзя увлекаться тем, у кого повышена кислотность. А цитрус в этом случае можно заменить медом, отличающимся положительным влиянием на слизистую желудка. Также для похудения можно пить воду, нагретую до 40 градусов. Она будет способствовать уменьшению сантиметров на талии.

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