Путину хватит недели: в ГУР назвали страны, на которые может напасть Россия

НАТО не сможет противостоять России, если та внезапно нападет на страны Балтии, а на захват Литвы, Латвии и Эстонии уйдут считанные дни. Такой громкий и неожиданный прогноз был сделан в украинском ГУР. Разведчики рекомендуют партнерам сильно задуматься над тем, готовы ли они к настоящей войне с РФ.

Почему в ГУР предупреждают партнеров о возможной опасности, почему страны Балтии не спасет печально известная 5-я статья НАТО и когда Путин будет готов объявить войну Альянсу? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

ГУР обратилось в Европу

В это страшно поверить, но именно такую откровенную оценку реальным силам НАТО дают в ГУР. В интервью журналу The Economist заместитель главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий напрямую обратился к европейским партнерам Украины. По его словам, если те не оправятся и не нарастят помощь Украине, то придет их очередь воевать с РФ. А их силы, в частности, в странах Балтии, не выдержат российского наступления. Более того, россиянам хватит недели, чтобы полностью захватить Литву, Латвию и Эстонию. Бюрократы в НАТО даже не успеют прийти в себя.

“Если соседи Украины не найдут способ дальнейшего увеличения оборонного производства, чтобы помочь Украине, они тоже в конечном итоге окажутся под прицелом России, утверждает Скибицкий. Он подвергает сомнению статью 5 Хартии коллективной обороны НАТО и даже присутствие войск НАТО в государствах, граничащих с Украиной, что, по его словам, мало что даст, когда они столкнутся с настоящим испытанием. «Россияне примут страны Балтии за семь дней», — несколько неправдоподобно утверждает он. "Время реакции НАТО составляет 10 дней", — пишет The Economist.

И это при том, что Украина изрядно обескровила российскую армию и продолжает это делать сейчас. В боях в Украине россияне потеряли два своих козыря: силы воздушно-десантных войск и корпус морской пехоты. Именно ими они в начале 2022 попытались взять "Киев за три дня" и сражались в Мариуполе. Большинство обученных российских специалистов уже убиты.

“По словам Скибицкого, храбрость и жертвенность Украины дали Европе многолетнее преимущество, устранив непосредственную угрозу со стороны воздушно-десантных сил и корпуса морской пехоты России, которыми их когда-то пугали, по меньшей мере, на десять лет. Вопрос в том, отплатит ли Европа за услугу, оставив Украину в игре. «Мы будем продолжать бороться. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но исход войны [...] зависит не только от нас», — говорится в материале The Evonomist.

Когда РФ может напасть на Европу

Когда россияне могут вторгнуться в Европу? Вопрос дискуссионный и это на самом деле очень трудно предсказать. Но над этим уже давно активно работают западные разведки и анализируют возможные сценарии. Так, в конце декабря 2023 года немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники в разведке, сообщило, когда вероятнее всего нападет РФ и эта дата уже не за горами — момент Х может наступить уже этой зимой.

Россия может попытаться атаковать Европу зимой 2024/25 года, предполагают в одной из европейских разведок. Как пишет BILD со ссылкой на собственный источник, в разведывательной службе считают, что Россия может нанести удар по Европе именно в тот момент, когда США окажутся без лидера и смогут прийти на помощь европейским государствам только после некоторой задержки.

То есть речь идет о периоде между уходом с должности нынешнего президента США в начале ноября 2024 года и вступлением в должность его потенциального преемника в январе 2025 года», — пишет Bild.

Журналисты добавляют, что Кремль снова делает ставку на победу одиозного республиканца и бывшего президента США Дональда Трампа, ведь его поведение спрогнозировать не может никто. Хаос в рядах противника – лучший подарок для Путина.

В НАТО давно бьют тревогу

Уже давно бьют тревогу и в самом НАТО. Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в январе 2024 года сказал, наверное, самая резонансная для обычного европейца вещь : мир — это не данность и нужно каждому готовиться к войне, потому что ничего хорошего с Россией уже не получится.

“Мы должны осознать, что мир не есть данность, что мы живем в мире. Именно поэтому мы [силы НАТО] готовимся к конфликту с Россией… Но дискуссия гораздо шире. Это тоже промышленная база и люди, которые должны понимать, что они играют определенную роль. Все начинается с осознания того, что не все можно предсказать и не все будет хорошо в течение следующих 20 лет”, – отметил Бауэр.

Всерьез о войне с РФ говорят уже и в Германии. В марте 2024 года издание Business Insider со ссылкой на попавший в их руки тайный отчет немецкой разведки заявило, что Россия быстро восстанавливает и наращивает собственное производство оружия и будет готова напасть на НАТО уже в 2026 году. Ее целями может стать Финляндия, или страны Балтии. А вот немецкий министр обороны Борис Писториус считает, что Россия пока не способна воевать на несколько фронтов, но ситуация может измениться за 5-8 лет, и его страна должна быть к этому готова.

“Пока я не думаю, что нападение России возможно. Наши эксперты оценивают период от пяти до восьми лет, когда это может быть возможно”, — сказал Писториус.

Напомним, что, как сообщали еще в конце 2022 года, те же журналисты из Business Insider, Вооруженным силам Германии в случае войны с РФ может не хватать банально снарядов. По информации медийщиков, тогдашних запасов ФРГ хватило бы на один максимум два дня такой войны, как в Украине.

Позиция стран Балтии

Тем временем сами балтийцы уверены в своих силах и союзниках. 18 апреля 2024 г. глава Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем в интервью местному изданию ERR заявил, что его страна не просто отразит российское наступление, но и победит в войне.

“Херем объяснил, что Эстонии не нужно ждать прибытия НАТО, потому что НАТО уже здесь. «Сегодняшняя система такова, что НАТО здесь и никуда не идет, а становится еще больше, когда есть признаки угрозы», — сказал он.

У НАТО есть конкретные боевые планы по обороне Эстонии. "Сегодня у нас есть конкретные люди, которые приезжают в Эстонию, тренируются и готовы очень быстро реагировать", — сказал Херем.

России не нужно собираться через три года после войны в Украине, чтобы напасть на следующую страну.

По его словам, современная военная машина России работает настолько хорошо, что если РФ захочет провести одну месячную военную операцию против Эстонии, Латвии или Литвы, даже зная, что в военном отношении проиграет, ей не понадобится особая подготовка”, — пишет ERR.

Эстонский военачальник уверен, что Путин не ставит своей целью присвоить страны Балтии, а лишь создать новую точку напряжения для НАТО.



«Результатом этой [русской атаки] может быть наша военная победа — на их стороне 20 000 погибших, а на нашей только 1000. Но наша военная победа будет достаточно непристойной, и большинство из вас сказало бы, что главнокомандующий был неразумен, а политики не выделили достаточно средств — мы бы поссорились и обвинили бы также латышей и немцев в том, что они были слишком медленными. Это может быть целью России, которую она впоследствии использует», – сообщает ERR.

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