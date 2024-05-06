На Закарпатье в "Долине нарциссов" массово зацвели уникальные цветы: фото, видео

Высокогорные дикие узколистные нарциссы, цветущие в "Долине", занесены в Красную книгу Украины.
В заповеднике на Закарпатье стартовало массовое цветение нарциссов. Это уникальное место, которого в Европе больше не найти, ведь узколистный нарцисс растет только высоко в горах, а этот распространился в низменности.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Светланы Денищук.
В "Долине нарциссов" на Закарпатье - яблоку негде упасть. Чтобы насладиться невероятной красотой и ароматом сюда отовсюду съехались туристы и местные. В этом году нарциссы в заповеднике распустились почти на месяц раньше, чем обычно - в середине апреля. Все из-за аномально теплого начала весны. Сейчас белыми цветами пышно покрыты все 250 гектаров.
Высокогорные дикие узколистные нарциссы, цветущие в "Долине", занесены в Красную книгу Украины. Сама территория относится к биосферным заповедникам ЮНЕСКО.
В этом году "Долину" уже успели посетить около трех тысяч туристов и хотя это меньше, чем в предыдущие годы, работники заповедника утверждают - это количество еще может вырасти, ведь сезон цветения продлится до конца недели.
"Мы ожидали большего, но смотрю по рекреации в субботу было 500 человек, в воскресенье где-то 600. В настоящее время нарцисс узколистный цветет максимально. Это пик цветения. Судя по вегетационному периоду, я думаю, что до конца недели еще будет более-менее красиво. До 11, 12 мая", - говорит начальник ПНДВ "Долина нарциссов" Александр Навроцкий.
Этот год на Закарпатье объявили годом цветочного туризма. За сезон ожидают увидеть не менее ста тысяч гостей. Они уже успели насладиться цветением шафранов, магнолий, сакур и тюльпанов. Теперь любуются нарциссами. А позже эстафету примут лавандовые поля.
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Напомним, как выращивать комнатные нарциссы.
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