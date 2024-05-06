На Закарпатье в "Долине нарциссов" массово зацвели уникальные цветы: фото, видео

В заповеднике на Закарпатье стартовало массовое цветение нарциссов. Это уникальное место, которого в Европе больше не найти, ведь узколистный нарцисс растет только высоко в горах, а этот распространился в низменности.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Светланы Денищук.

В "Долине нарциссов" на Закарпатье - яблоку негде упасть. Чтобы насладиться невероятной красотой и ароматом сюда отовсюду съехались туристы и местные. В этом году нарциссы в заповеднике распустились почти на месяц раньше, чем обычно - в середине апреля. Все из-за аномально теплого начала весны. Сейчас белыми цветами пышно покрыты все 250 гектаров.

"Долина нарциссов"

Высокогорные дикие узколистные нарциссы, цветущие в "Долине", занесены в Красную книгу Украины. Сама территория относится к биосферным заповедникам ЮНЕСКО.

В этом году "Долину" уже успели посетить около трех тысяч туристов и хотя это меньше, чем в предыдущие годы, работники заповедника утверждают - это количество еще может вырасти, ведь сезон цветения продлится до конца недели.

"Мы ожидали большего, но смотрю по рекреации в субботу было 500 человек, в воскресенье где-то 600. В настоящее время нарцисс узколистный цветет максимально. Это пик цветения. Судя по вегетационному периоду, я думаю, что до конца недели еще будет более-менее красиво. До 11, 12 мая", - говорит начальник ПНДВ "Долина нарциссов" Александр Навроцкий.

Цветение нарциссов в Закарпатье

Этот год на Закарпатье объявили годом цветочного туризма. За сезон ожидают увидеть не менее ста тысяч гостей. Они уже успели насладиться цветением шафранов, магнолий, сакур и тюльпанов. Теперь любуются нарциссами. А позже эстафету примут лавандовые поля.

На Закарпатье цветут нарциссы

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Напомним, как выращивать комнатные нарциссы.

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