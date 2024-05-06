Жена Тимура Мирошниченко восхитила кадрами, как их приемный сын впервые праздновал Пасху

Марсель также впервые в жизни попробовал паску.
Жена ведущего 1+1 Тимура Мирошниченко – Инна – показала, как их приемный сын впервые в жизни праздновал Пасху.
Милыми кадрами избранница шоумена поделилась в своем Instagram. В частности, Инна также показала, как Марсель впервые в жизни попробовал паску. Похоже, мальчику очень понравилось главное пасхальное блюдо.
"Первая Пасха Марселя. Первая паска в жизни ребенка", — поделилась Инна.
Сын супругов также оценил паску, который испекла бабушка. Как отметила Инна Мирошниченко, мальчику очень понравилось: "Вместо тысячи слов".
Кстати, между тем дочь супругов помогала готовиться к Пасхе. Мия украшала пасхальные яйца.
"Христос Воскрес. Желаем всем счастливых праздников и победного года!" – поздравила Инна с Пасхой.
Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, как знаменитости поздравляли украинцев с большим праздником. Также можно посмотреть, как звезды отпраздновали Пасху.
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