Как выращивать комнатные нарциссы: секреты посадки и ухода

Эти простые советы помогут вам вырастить цветущие нарциссы в доме и насладиться весенним настроением.

Многие не знают, можно ли вырастить нарцисс дома, ведь эти цветы обычно растут на садовых клумбах. Они хорошо цветут и в горшках, поскольку большинство луковичных растений достаточно неприхотливы. Разобраться, как вырастить нарциссы в домашних условиях к празднику или просто как островок весенней природы в интерьере, по силам даже начинающим цветоводам.

О правилах посадки и ухода за нарциссами в домашних условиях пишет сайт VseRoste.

Как сажать нарциссы в горшках дома.

Правильная посадка нарциссов на дому является гарантией того, что они будут радовать цветением долгое время. И начать следует с выбора здоровых луковиц. Важно, чтобы они были большими, не поврежденными без признаков заболеваний. Если купленные луковицы не планируют высаживать сразу, их нужно хранить в сухом месте без доступа прямых солнечных лучей, которые хорошо проветриваются.

Желательно покупать посадочный материал для домашней выгонки у надежных поставщиков, гарантирующих высокое качество. Кроме посадочного материала также важно правильно выбрать горшок и субстрат. Для 2-4 луковиц подойдет горшок шириной около 12 сантиметров и высотой около 15 см. Желательно выбирать емкости из керамики или глиняные вазоны.

Для посадки лучше всего приобрести почву, предназначенную для цветущих комнатных растений. Если используется садовая земля, к ней необходимо добавить опилки, песок или глину. Также желательно использовать специальные минеральные удобрения.

Когда и как посадить нарциссы дома

Время для посадки нарцисса в горшке в домашних условиях выбирают в зависимости от того, когда хотят увидеть цветение растений. Если посадить нарциссы в ноябре-декабре, они зацветут весной. Если начать выгонку в сентябре, бутоны появятся зимой.

Перед тем как посадить нарцисс в горшок, на его дно необходимо насыпать дренажный слой из гальки или мелких камней высотой около 3 сантиметров, чтобы лишняя влага не застаивалась. Горшок полностью заполняют грунтом. Сверху, чуть-чуть вдавливая, размещают луковицы таким образом, чтобы они выступали за край емкости. При домашней посадке нельзя допускать излишней плотности луковиц, важно, чтобы они находились на расстоянии друг от друга.

После посадки необходимо полить почву небольшим количеством воды и оставить горшок в темном месте при температуре +3-8 градусов для развития корневой системы на 90 дней. После этого горшок ставят в доме. Приблизительно через 14 дней начнется цветение.

Как пересаживать нарциссы дома

Нарциссы выдерживают пересадку даже в цветущем состоянии (в этом случае их необходимо пересаживать вместе с большим количеством земли). Если растение отцвело и засохло, луковицу извлекают из земли, ведь нет нужды заботиться о сохранении корневой системы.

Нарциссы в горшке: уход на дому

Уход за нарциссами прост, но ошибки угрожают тем, что они не будут цвести. Следует помнить, что для быстрого развития нарциссов и их длительного цветения необходимо своевременно поливать и вносить подкормки в почву. В качестве удобрения обычно используют средства, содержащие азот и серу.

Впервые вносить подкормку необходимо после появления ростков.

Повторно цветы удобряют после появления бутонов.

В дальнейшем желательно вносить удобрения каждые 2 недели до пожелтения листьев.

В регулярных поливах и подкормках заключается ответ на вопрос, как ухаживать за нарциссами в домашних условиях, чтобы они зацвели до желаемой даты.

Какой должна быть температура в помещении

После начала цветения желательно, чтобы домашние нарциссы в горшке находились в прохладном помещении. Оптимальная температура: +10-12 градусов. В таких условиях цветение будет длиться до 3 недель, более высокая температура приведет к сокращению его продолжительности.

Как ухаживать дома за домашними нарциссами после цветения

Когда закончится цветение, засохшие цветы необходимо обрезать, но само растение требует дальнейшего ухода. Необходимо продолжать поливать нарцисс до полного засыхания. После отмирания надземной части растения его также обрезают.

Далее можно воспользоваться следующими способами хранения посадочного материала до следующей выгонки:

оставить луковицу в субстрате, убрав горшок от прямого воздействия солнечных лучей;

держать извлеченный из земли посадочный материал в бумаге или ткани на дому.

Во втором случае перед хранением луковицы необходимо перебрать и удалить те, на которых есть признаки заболеваний или гниль.

Повторная выгонка луковиц в домашних условиях возможна до трех раз, но цветы будут постепенно мельчать.

Как поливать нарциссы в горшке.

При укоренении цветы находятся при низкой температуре и не требуют большого количества влаги, поэтому достаточно полива 1 раз в 2 недели. В доме нарциссы в горшке лучше поливать не по графику, а при необходимости, когда подсыхает почва.

Желательно использовать воду, которая постояла в доме и немного нагрелась. Максимального количества влаги домашние нарциссы требуют во время цветения. После того, как они отцветут, полив убавляют, но полностью прекратить его можно только тогда, когда листья растения пожелтеют.

Раньше мы писали о том, как выращивать луковичные в горшках.

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