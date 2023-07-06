Чому корисно пити апельсиновий сік

Дослідження вказують на те, що вживання апельсинового соку може бути корисним для здоров'я серця, когнітивного здоров'я та функцій імунної системи. Смачний напій також може захищати від каменів у нирках.

Про це пише Health.

Може покращити здоров'я серця

Високий рівень холестерину, високий кров'яний тиск і куріння є основними факторами ризику серцево-судинних захворювань.

Огляд 2022 року, який охопив вісім випадкових контрольованих досліджень, вивчав вплив регулярного споживання апельсинового соку на рівень холестерину, цукру в крові, тригліцеридів, кров'яний тиск та показники запалення у осіб з надмірною масою тіла та ожирінням.

Дослідники виявили, що споживання апельсинового соку було пов’язане з поліпшенням артеріального тиску та холестерину ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ), відомого як “хороший” холестерин. Інші фактори ризику серцево-судинних захворювань, включаючи загальний холестерин, холестерин ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), рівень цукру в крові та С-реактивний білок (СРБ) — маркер запалення — залишилися без змін.

Як саме апельсиновий сік сприяє здоров’ю серця, невідомо. Проте дослідники вважають, що гесперидин — природний флавоноїд, що міститься в апельсиновому соку, може відповідати за здатність напою знижувати артеріальний тиск.

Багатий антиоксидантами

Свіжовичавлений і пастеризований апельсиновий сік багатий антиоксидантами, зокрема каротиноїдами, флавоноїдами та вітаміном С.

Антиоксиданти — це хімічні речовини, які нейтралізують вільні радикали, запобігаючи пошкодженню клітин. Вільні радикали — це високоактивні хімічні речовини, що утворюються природним шляхом в організмі, і у високих концентраціях вони можуть пошкодити ДНК та інші клітини. Це може призвести до розвитку раку та інших хронічних захворювань.

Одне восьмитижневе дослідження показало, що вживання 750 (мл) апельсинового соку збільшувало антиоксидантну активність як у осіб з надмірною масою тіла, так і у осіб з нормальною масою тіла.

Може покращити когнітивне здоров'я

Когнітивне здоров’я — здатність ясно мислити, вчитися та запам’ятовувати — важливе для здорового старіння.

Одне велике дослідження показало, що більш високе споживання продуктів, багатих флавоноїдами, особливо цитрусових, таких як апельсиновий сік, було пов’язане зі зниженням шансів зниження когнітивних здібностей.

Подібним чином контрольне дослідження показало, що 240 мл багатого на флавоноїди апельсинового соку покращили когнітивні функції та пильність більше, ніж напій плацебо з такою ж кількістю калорій.

Може підтримувати імунну функцію

Здорова імунна система життєво необхідна для виживання, щоб боротися проти всього — від застуди та грипу до таких серйозних захворювань, як рак.

Склянка апельсинового соку дарує вам необхідну кількість вітаміну С на день. Він також містить достатню кількість фолієвої кислоти. Відомо, що обидві поживні речовини підтримують здоров’я багатьох різних імунних клітин.

Дослідження показують, що дефіцит вітаміну С пов’язаний із порушенням імунної функції та підвищеним ризиком інфекції.

Однак необхідні подальші дослідження, щоб оцінити прямий вплив апельсинового соку на імунну функцію.

Може запобігти утворенню каменів у нирках

Камінь у нирках — це твердий, схожий на гальку шматок, який утворюється, коли у вашій сечі міститься велика кількість певних мінералів або солей. Камені в нирках можуть бути різними за розміром — маленькими, як крупинка солі, або великими, як горошина. Великі камені, які не проходять через тіло, можуть викликати сильний біль і дискомфорт.

Апельсиновий сік може підвищити рівень цитрату в сечі та рН, що може допомогти захистити від каменів у нирках. Деякі дані свідчать про те, що апельсиновий сік є більш ефективним, ніж лимонний, для захисту від каменів у нирках.

Однак важливо вибирати сорти апельсинового соку без додавання цукру, оскільки надмірна кількість цукру в соках може збільшити ризик утворення каменів у нирках.

Харчові факти

Склянка свіжовичавленого апельсинового соку забезпечує приблизно:

Калорії: 112

Жир: 0,5 г

Натрій: 2,5 г

Вуглеводи: 25,8 г

Клітковина: 0,5 г

Цукри: 20,8 г

Білки: 1,7 г

Вітамін С: 137% від добової норми

Фолієва кислота: 19% від добової норми

Калій: 11% від добової норми.

Фолієва кислота — це вітамін групи В, який сприяє виробленню червоних кров’яних тілець і здоровому росту та розвитку. Це особливо важливо під час вагітності, оскільки може допомогти захистити ненароджених дітей від серйозних вроджених дефектів.

Калій — це мінерал, який сприяє скороченню м'язів і нормальному серцебиттю.

Ризики вживання апельсинового соку

Хоча помірне споживання апельсинового соку може принести користь здоров’ю, він все ще є джерелом калорій і цукру.

Одна склянка апельсинового соку містить понад 100 калорій, які можуть швидко збільшитися, якщо ви п’єте апельсиновий сік протягом дня. Крім того, на відміну від цільних апельсинів, апельсиновий сік майже не містить клітковини. Це означає, що менш імовірно, що ви будете відчувати ситість протягом тривалого періоду.

Крім того, через низький вміст клітковини природні цукри в апельсиновому соку можуть швидко засвоюватися організмом, що призводить до стрибків рівня цукру в крові.

Людям із захворюваннями нирок, які перебувають на діалізі, можливо, доведеться уникати або обмежувати вживання апельсинового соку, оскільки в ньому багато калію.

Нарешті, якщо у вас алергія на цитрусові, вам слід уникати споживання апельсинового соку, хоч і рідко, але він може спровокувати симптоми алергії, включаючи небезпечну для життя реакцію, яка називається анафілаксія.

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