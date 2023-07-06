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В Германии начали конфисковывать авто с российскими номерами

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В Германии начали конфисковывать авто с российскими номерами

В ФРГ власти начали конфисковывать авто с российскими номерами / Фото: Pexels

Уже есть подтвержденные случаи конфискации автомобилей с российскими номерами на таможне.

В Германии органы власти начали конфисковывать автомобили с российскими номерами из-за запрета ввоза транспортных средств из РФ из-за соответствующих санкций.

Об этом заявило посольство РФ в ФРГ, передает Лига.

В посольстве заявили, что уже есть подтвержденные случаи конфискации автомобилей с российскими номерами на таможне.

Запрет касается всех временно ввозимых транспортных средств или использующихся для транзита.

Ранее российские туристы начали жаловаться, что во время путешествий по Европе их начали останавливать на немецких автобанах и конфисковывать автомобили.

Кроме того, россиянам, въехавшим в Германию на авто, инкриминируют нарушение законодательства Федеративной Республики Германия по внешней торговле со ссылкой на регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 года №833/2014 "Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации в Украине".

Согласно этой статье, на территории некоторых стран Евросоюза запрещена продажа и ввоз автомобилей из России.

Также россиян предупреждают об уголовной ответственности из-за нарушений законодательства.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил Германию перед саммитом НАТО в Вильнюсе, чтобы она не повторяла ошибок экс-канцлера Ангелы Меркель, политика которой привела к крупнейшей в Европе войне со времен Второй мировой.

Кроме того, мы ранее сообщали, что Германия выступила против плана ЕС отдать Украине прибыль от замороженных активов России. В стране говорят, что такой шаг может привести к юридическим или финансовым рискам.

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Дата публикации
Просмотры
1134
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