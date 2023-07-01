Кулеба перед саммитом НАТО призвал Германию не повторять ошибки Меркель

Украина не рассчитывает на членство в НАТО в ходе активных боевых действий.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил Германию перед саммитом НАТО в Вильнюсе, чтобы они не повторяли ошибки эксканцлера Ангелы Мергель, политика которой привела к крупнейшей в Европе войне со времен Второй мировой.

Об этом он заявил во время своего интервью изданию Bild.

"Не повторяйте ошибку, которую бывший канцлер Ангела Меркель допустила в Бухаресте в 2008 году. Тогда она выступила решительно против любого продвижения к членству Украины в НАТО", — заявил Кулеба.

Он заявил, что Меркель буквально "открыла дверь" для вторжения российских войск в Украину и Грузию. Если бы Украина была членом НАТО в 2014 году, то полномасштабной войны удалось бы избежать.

Кулеба заявил, что Украина не рассчитывает на членство в НАТО во время активных боевых действий.

"После войны было бы самоубийством для Европы не принять Украину в НАТО. Украина вне НАТО означала бы, что война по-прежнему возможна", — настаивает глава МИД Украины.

Дипломат заявил, что вступление Украины в НАТО — единственный способ закрыть двери для российской агрессии против стран Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки ради вступления в НАТО.

Кроме того, мы ранее информировали, что после начала полномасштабной войны России против Украины количество граждан, поддерживающих вступление в ЕС и НАТО, достигло рекордных отметок.

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