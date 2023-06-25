В правительстве Германии объяснили, почему Пригожин остановил свой мятеж

По мнению немецких членов правительства, Пригожин надеялся на большую поддержку российских элит, однако не получил ее.

В МИД и Минобороны Германии считают, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин остановил мятеж, потому что надеялся на большую поддержку в России.

Об этом пишет Der Spiegel.

Директор МИД Тервен Беллман (Tjorven Bellmann) и парламентская статс-секретарь министерства обороны Симтье Меллер (Siemtje Möller) выразили предположение, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прекратил поход на Москву, поскольку не получил от российских государственных сил ожидаемой поддержки.

В то же время представители немецкого правительства не смогли предоставить никакой информации о содержании соглашения между Кремлем и Пригожиным. Также им неизвестно местонахождение Путина, министра обороны Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Герасимова.

Комитеты иностранных дел и обороны Германии должны собраться на специальное заседание в начале недели и обсудить эту тему.

Напомним, что вчера Пригожин остановил свой марш на Москву в 200 км от российской столицы и передумал совершать переворот.

Белорусский диктатор Лукашенко заявил, что договорился с Пригожиным и убедил его террористов прекратить бунт.

По информации российских пропагандистов, переговоры с Пригожиным вел бывший охранник Путина, а ныне губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Именно ему "пророчат" должность министра обороны РФ вместо Шойгу.

Сегодня, 25 июня, пресс-служба главаря "Вагнера" заявила, что Пригожин не выходит на связь.

По информации пропагандистов РФ, во время "марша на Москву" вагнеровцы ликвидировали не менее 13 российских военных. Это военнослужащие, находившиеся на бортах сбитых самолетов. ВКС РФ потеряли по меньшей мере 7 воздушных судов.

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