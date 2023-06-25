Мощный взрыв прогремел в Донецке (фото)

В послеобеденное время в воскресенье, 25 июня, мощный взрыв прогремел в Киевском районе временно оккупированного Донецка.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В сообщении говорится, что взрывом полностью уничтожена котельная бизнес-центра "Акула", есть также повреждения на парковке поблизости.

По предварительной информации, в результате "бавовны" один человек погиб, еще двое — ранены.

На опубликованных в Сети видео хорошо виден столб дыма, поднимающийся на месте инцидента. Также опубликовано фото уничтоженной котельной.

В воскресенье, 25 июня, в Донецке раздался взрыв возле бизнес-центра / Фото: из соцсетей

Достоверной информации о причинах этого инцидента пока нет. Существует версия о "прилете", однако неизвестно, кто и почему совершал обстрел.

Напомним, в тот же день, 25 июня, во временно оккупированном Луганске раздались сильные взрывы. Пока обстоятельства инцидента неизвестны.

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