"Оккупанты суетятся": в Мелитополе раздаются взрывы

В городе много "скорых".

Утром в четверг, 22 июня, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области "развлекло". Местные жители слышали несколько взрывов.

Об этом сообщил легитимный мэр Иван Федоров.

"В Мелитополе громко. Местные жители слышат уже несколько взрывов. Оккупанты суетятся. Спокойное лето никто и не обещал", — рассказал он.

По словам мэра, мелитопольцы сообщают, что громко было в северной части города. Кроме того, взрывались в стороне Акимовки.

"Рашисты уже отрапортовали о сверхточном "певео", однако черный дым и движение скорых по городу намекают на что-то другое", — добавил Федоров.

Как сообщалось, российские коллаборанты заявили об ударе в ночь на 22 июня по Чонгарскому мосту, ведущему из Херсона в Крым. В частности, гауляйтер из Херсона Владимир Сальдо заявил, что удар по мосту был нанесен якобы ракетами Storm Shadow.

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