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"Окупанти метушаться": у Мелітополі лунають вибухи

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Час на прочитання
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"Окупанти метушаться": у Мелітополі лунають вибухи

У Мелітополі 22 червня лунали вибухи. / Фото: Associated Press

У місті багато "швидких".

Зранку у четвер, 22 червня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області "забавовнило".  Місцеві мешканці чули кілька вибухів.

Про це повідомив легітимний мер міста Іван Федоров. 

"У Мелітополі гучно. Місцеві жителі чують вже кілька вибухів. Окупанти метушаться. Спокійне літо ніхто й не обіцяв", - розповів він.

За словами мера, мелітопольці повідомляють, що гучно було в північній частині міста. Крім того, вибухчули в стороні Якимівки. 

"Рашисти вже відрапортували про надвлучне "певео", проте чорний дим і рух швидких по місту натякають на щось інше", - додав Федоров.

Як повідомлялося, російські колаборанти заявили про удар у ніч проти 22 червня по Чонгарському мосту, що веде з Херсонщини до Криму. Зокрема,  гауляйтер з Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що удар по мосту був завданий начебто ракетами Storm Shadow.

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Дата публікації
Перегляди
6017
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