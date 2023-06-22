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В Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки: карта областей

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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В Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки: карта областей

В низці областей є ризик виникнення лісових пожеж. / Фото: ГУ ДСНС України у Луганській області

Небезпека триватиме кілька днів.

У четвер, 22 червня, у низці регіонів України оголошено про небезпеку виникнення лісових пожеж. Вона триватиме щонайменше до 24 червня.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. 

Несприятливі погодні умови очікуються у більшості південних центральних областей, а також місцями на сході та півночі країни. 

"22-24 червня у більшості південних, центральних, Сумській, Харківській та Донецькій, 24 червня і у Чернігівській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у попередженні синоптиків. 

В низці регіонів України синоптики оголосили пожежну небезпеку через спеку. / © Укргідрометцентр
В низці регіонів України синоптики оголосили пожежну небезпеку через спеку. / Фото: Укргідрометцентр

Як повідомлялося, на 22 червня у більшості областей країни вдень повітря прогріється до +25-30°. Трохи прохолодніше буде у Сумській області - 22-27° тепла. На високогір'ї Карпат стовпчики термометрів покажуть близько +20°.

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Дата публікації
Перегляди
5827
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